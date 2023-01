Envie de donner un petit coup de boost avec un bon SSD à votre PS5 ou à votre PC ? N’attendez plus ! En ce début de soldes, Amazon brade le prix du SSD NVMe WD_Black SN850.

Le SSD NVMe WD_Black SN850 est en promotion chez Amazon

Les disques durs de chez Western Digital sont clairement des références mondiales en termes de stockage. Avec d'excellentes vitesses, que ce soit en lecture ou en écriture, ils font partie des modèles les plus intéressants pour un stockage PC, mais également pour les consoles PlayStation 5.

Le SSD NVMe WD_Black SN850 de 2 To a été lancé à plus de 324.99 €, mais grâce à la forte concurrence sur le marché, mais surtout aux soldes en cours, il a chuté à 224.99 € seulement chez Amazon. Ne passez pas à côté d'une telle occasion !

SSD NVMe WD_Black SN850 : du PCIe 4.0 et un dissipateur thermique, le disque parfait pour une PS5

Au cas où vous ne le saviez pas, le WD_Black SN850 est un SSD de compétition. De base, ce disque a été spécifiquement développé pour un usage destiné à la PS5. En plus, vu les connaissances techniques de Western Digital, spécialisé dans tout ce qui touche de près ou de loin à la mémoire, on peut largement compter dessus en termes de fiabilité.

Ce SSD NVMe se décline en deux versions : 1To et 2To. Il atteint une vitesse de lecture de 7 000 Mo/s et une vitesse d’écriture de 5 300 Mo/s, ce qui est largement suffisant pour une PS5. Vous pourrez y installer pas mal de jeux sans craindre la moindre latence ou un stockage insuffisant.

En plus de cette promotion, cette offre inclut le dissipateur de chaleur intégré du SSD. Un appareil obligatoire si vous voulez l'intégrer à une PS5. Grâce à ce dernier, vous n'aurez pas à craindre la moindre surchauffe de l'appareil, et encore moins le ralentissement des performances à cause d'une température trop élevée.