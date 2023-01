Arrivées récemment sur le marché, les TV équipées de la technologie Neo QLED de Samsung font beaucoup parler d'elles. Quoi de mieux que les soldes d'hiver pour s'offrir une TV 55" haut de gamme à un prix réduit !?

Soldes 2023 : la nouvelle gamme de Samsung en réduction !

Samsung a souvent renouvelé ses gammes afin de satisfaire sa clientèle et de leur proposer toutes les dernières technologies qui ont été développées.

En ce moment, c’est la gamme Neo QLED qui est en tendance. Le but de cette technologie est bien évidemment d'offrir ce qui se fait de mieux en termes de téléviseur LCD, tout en se rapprochent des contrastes de l'OLED à des frais réduits.

Bien que les TV équipées de cette nouvelle technologie Neo QLED coûtent un peu cher, ce modèle QE55QN90B est sorti en 2022 au prix de 1499 €. Et grâce aux soldes d'hiver, vous pouvez bénéficier de 20 % de réduction sur cette TV chez la Fnac et vous offrir ce magnifique téléviseur à seulement 1199 €, ce qui vous fait économiser 300 € !

La TV 4K QE55QN90B de Samsung profite d'une réduction de 20 % !

Avec la technologie Neo QLED, Samsung cherche à supprimer le rival du LCD, qui est l’OLED. Pour cela, l'entreprise a opté pour un rétroéclairage à base de Quantum Mini LED. L'objectif de ce dernier est de multiplier les zones lumineuses et ainsi de permettre aux pixels noirs d’être le plus profond possible, tout en gardant une bonne gestion d'éclairage.

Le processeur de la QE55QN90B de chez Samsung est capable d’améliorer les images qui proviennent de sources dégradées et parvient à adapter vos contenus à une résolution 4K.

Grâce à une connectique très complète, ce téléviseur Samsung vous offre la possibilité de profiter de tous vos appareils dans les meilleures conditions possibles. Les gamers seront sûrement ravis de bénéficier d'une résolution 4K et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La Fnac nous propose donc un téléviseur haut de gamme bénéficiant d’une remise intéressante pendant cette période de soldes.