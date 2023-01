Cet écran de chez Samsung représente la crème de la crème pour les gamers. À la pointe de la technologie, il est considéré comme le roi des écrans PC gamer. Et aujourd'hui, grâce aux soldes, on le retrouve à un prix écrasé !

Le Samsung Neo G9 à prix cassé chez Amazon !

La gamme Odyssey de Samsung s'adapte à tous les budgets et à toutes les configurations. Cependant, un écran en particulier de cette gamme, le Neo G9, sort du lot. Il s'est imposé comme le meilleur sur le marché des écrans PC gamer. Et c'est le cas ! Samsung a mis le paquet. C'est un écran haut de gamme de 49 pouces extraordinairement incurvé et d'une qualité irréprochable.

En cette période de soldes, le Neo G9 est disponible à l'achat à 1 549 euros au lieu de 1 999 euros, soit une réduction de 23 %. Une occasion à ne surtout pas rater si vous souhaitez posséder le meilleur écran du marché.

Les caractéristiques de l'Odyssey Neo G9 :

Son immense taille de 49" (l'équivalent de deux écrans PC collés) est couplée à une résolution exceptionnellement élevée (DQHD de 5120x1440 pixels). Même avec cette taille, le Neo G9 arrive à maintenir un temps de réponse de 1ms. Aussi, il peut monter jusqu'à 240 Hz, une fréquence de rafraîchissement qui assurera la fluidité de toutes vos sessions de jeu.

Avec son incurvation en 1000R et son format 32/9e, cet écran pourra vous procurer une immersion sans précédent. Mais pour profiter du potentiel max du Neo G9, il vous faudra minimum une RTX 3070 ou une RX 6800XT.