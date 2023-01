Vous cherchez une bonne TV 4K pour votre PS5 ou votre Xbox Series sans vous plumer ? La TV 4K QLED Q70A est parfaite pour vos consoles, mais aussi pour visionner vos programmes préférés sur différentes plateformes de streaming ! Et, profitez-en, elle est actuellement en promotion chez Cdiscount !

La TV 4K QLED Samsung Q70A est en promo chez Cdiscount !

La TV 4K QLED idéale pour votre console et à petit prix ne peut être que la Q70A. Elle remplit toutes ces conditions. En plus, c'est une TV Samsung ! Actuellement, Cdiscout est en train de vider ses anciens stocks de TV, pour l’arrivée des soldes. C'est donc pile-poil le moment de se procurer des produits de qualité tout en réalisant de belles économies.

Le prix initial de la Q70A est de 669,99 €, mais avec cette promotion, il passe à seulement 599,99 €, soit une économie de 70 euros !

Une réduction de 70 € est plus que confortable, sachant que le coût actuel est très loin du prix de lancement, qui était de 899 €.

Si vous êtes membres Cdiscount à volonté, en utilisant le code 25D299CD, vous profiterez de 25 € supplémentaires ! La TV vous reviendra au final à 574,99 €. C'est une promo qui en vaut la peine !

TV 4K QLED Q70A de Samsung est parfaite pour la PS5 !

Si vous voulez faire des économies, tout en ayant des produits de qualité, la bonne idée est de toujours miser sur des produits moins récents quand les stocks sont disponibles. Souvent en promotion, ils arrivent même à concurrencer certains produits sortis depuis peu, surtout niveau rapport qualité/prix. C'est ainsi qu'il est possible de trouver des TV parfaites pour consoles sans débourser des sommes faramineuses.

Concernant les performances de la TV Q70A, grâce à sa connectique HDMI 2.1, elle supporte la résolution 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En plus, elle dispose du VRR et du FreeSync Premium Pro, afin de garantir un gameplay fluide et stable.

Et bien sûr, il s'agit d'une Smart TV sous Tizen OS, ce qui vous permettra d'accéder à Netflix, Prime Vidéo et à plein d'autres plateformes !