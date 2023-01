S'il y a bien une gamme de laptops qui se démarque des autres, c'est bel et bien la gamme MacBook d'Apple. En effet, en termes de puissance, d'autonomie ou de design, ces laptops de la marque à la pomme sont incontestablement les meilleurs ! Et aujourd'hui, en ces soldes, le Apple MacBook Air 2020, doté de la puce M1, est disponible à l'achat à partir de 999 € !

Soldes Apple : le MacBook Air 2020 sous la barre des 1000 € !

À sa sortie, ce modèle avait fait beaucoup de bruit, principalement parce qu'il avait triplé de puissance, comparé au modèle précédent. Trois ans plus tard, le MacBook Air 2020 reste disponible en boutique officielle avec son prix de 1 199 €. Ce modèle est le MacBook le plus abordable du catalogue.

Désormais, grâce aux soldes d'hiver, ce modèle passe de ses 1199 € à 999 € seulement, soit une jolie économie de 200 € ! Une occasion à ne surtout pas rater si vous êtes fan des laptops de la marque à la pomme.

Caractéristiques : toute la puissance de la M1 à un prix réduit !

Même après 3 ans, la puce M1 reste l'une des plus puissantes du marché. Elle peut assumer toutes sortes d'utilisation. L'autre atout de ce laptop, c'est son écran Retina de 13,3 pouces et d'une résolution de 2560x1600 compatible True Tone, une technologie qui permet d'ajuster la couleur et l'intensité de votre écran selon la lumière ambiante. Autant vous dire que regarder des films et séries sur ce laptop est un pur plaisir !

Aussi, le Magic Keyboard et la technologie haptique du trackpad font de ce modèle l'un des plus ergonomiques sur le marché actuel. Il procure un confort sans précédent lors de son utilisation. Ce n'est pas pour rien que les utilisateurs de MacBook ont du mal à voir ailleurs !