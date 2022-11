Les tablettes tactiles d’Apple sont une référence absolue, tant pour les modèles de base que pour les iPad Pro. Dans le cadre du Black Friday, c’est l’iPad 9 qui voit son prix chuter via la boutique officielle Apple sur la marketplace d’Amazon.

L'iPad 9 à moins de 400 euros !

Nul doute que la marque à la pomme est considérée dans les quatre coins du monde comme la référence absolue quand il est question de smartphones, d'ordinateurs, ainsi que de tablettes tactiles. Pendant ce Black Friday, le prix de l’iPad 9 se retrouve à un prix réduit sur Amazon, au grand bonheur des consommateurs !

Ce n’est un secret pour personne : les iPad Pro de la célèbre marque Apple sont connus pour être les tablettes les plus populaires et les plus convoitées au monde. Cependant, elles ne sont pas à la portée de tous, à cause de leurs prix exorbitants. D’ailleurs, le fabricant américain a trouvé une bonne alternative à cela.

Pour arriver à acquérir un modèle de cette gamme, il faut se tourner vers la vente flash proposée par l’emblématique e-commerce Amazon. Et oui ! À toutes les personnes qui rêvaient d’avoir un jour un iPad, nous sommes heureux de vous annoncer que lors du Black Friday, l’iPad 9 figure sur le site de vente à un prix vraiment bas.

On ne va pas se mentir, les iPad Pro de dernière génération, dont les prix sont dans les alentours de 800 euros, sont loin d'être accessibles. Néanmoins, si vous êtes à la recherche d’un modèle qui vous accompagnera au quotidien, cette version fera largement l’affaire.

À l’occasion de l’évènement international qui est le Black Friday, l’iPad 9 passe sous la barre des 400 euros. La tablette est, en effet, cédée avec une remise de 90 euros comparativement à son prix initial, soit 21 %. Elle passe ainsi de 439 euros à 349 euros. Grâce à cette excellente réduction faite par Amazon, vous allez certainement faire des économies. En plus, cette vente flash n’est aucunement restreinte, elle est ouverte à tous les clients susceptibles d’être intéressés. Il faut notre qu'en raison des stocks limités, il se pourrait bien que la vente se termine plutôt que prévu.

Si vous êtes Intéressé par la remise, cliquez ici :

Les iPad 9, une bonne alternative !

Vous allez assurément vous demander pourquoi l'iPad 9 est un bon compromis ? Pour la simple raison qu'en plus de son écran Retina de 10,2 pouces, accompagné de la technologie True Tone et des performances de batterie optimale, cet appareil possède une autonomie d'une moyenne de 24 heures. Cependant, par défaut, elle peut tenir, en usage intense, dans les 10 heures. Pour ce qui est des photos, l'iPad 9 est doté d'un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx à l’avant, et d'un capteur grand-angle de 8 Mpx à l’arrière.

Vous l'aurez compris, l'iPad 9 peut largement faire l'affaire. Il vous sera possible de surfer en ligne, stocker des documents, regarder des vidéos… Mais pas seulement ! Grâce à ses performances, vous pouvez même jouer à des jeux pendant des heures et des heures, si vous le souhaitez !

En plus d'être un appareil léger et compact, vous pouvez aussi le transformer en un petit ordinateur portable, et ce, en achetant le stylet Apple Pencil et le clavier Smart Keyboard. Il faut savoir que ces deux accessoires ne sont pas inclus dans l’offre.

Amazon : le roi des avantages !

On peut dire que, pendant le Black Friday, Amazon s'impose sur le marché, puisque l'e-commerce n’hésite pas à fracasser les prix d'un bon nombre de références tels que les iPad. En outre, en termes d'avantages, Amazon fait mieux que la boutique officielle d'Apple. Aussi, chez Amazon, le délai de retour de n'importe quel article commandé s'étend jusqu’au 31 janvier 2023. Et ce n'est pas tout ! Cette opération est totalement gratuite et le remboursement est intégral.

Autre avantage proposé par Amazon : la garantie. En effet, dans le cas où vous trouvez sur un autre site le même produit, c'est-à-dire l'iPad 9 à un prix meilleur, le marchand s'engage à vous rembourser la différence immédiatement. Alors n'attendez plus une seconde de plus et profiter pleinement et en toute sérénité des offres du Black Friday chez Amazon.

Pour découvrir les offres des iPad 9, rendez-vous sur ce lien :