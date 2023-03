Jon Peddie Research qui est une société de marketing et de conseil en gestion de l'infographie à orientation technique vient de réaliser un nouveau rapport sur la croissance du marché mondial de la carte graphique. La première information que l'on peut apprendre c'est que le marché du GPU a atteint 64,2 millions d'unités pour le quatrième trimestre 2022. Ce qui représente tout de même une baisse de 15,3 % de ventes par rapport au trimestre précédent et de 38 % d'une année sur l'autre. La différence est donc nette et notable.

Une chute des ventes, mauvaise nouvelle pour le marché PC ?

Cette baisse sur le marché des GPU concerne le secteur du PC dans son intégralité dont les ordinateurs desktop avec une chute de 24 %, et le laptop avec une chute plus importante de 43 %. Il s'agit toujours, d'après le rapport, de la baisse la plus importante depuis 11 ans.

@ Jon Peddie Research

Si les 3 acteurs principaux sont touchés (Intel, AMD et Nvidia) c'est Intel qui est le plus touché et Nvidia qui subit le moins avec une baisse des ventes à 12,7% contre 11,7%. La part de marché des verts passe d'ailleurs de 78 à 82 %. Pour ne pas broyer que du noir, Jon Peddie Research précise tout de même que dans l'ensemble, les GPU devraient avoir un taux de croissance annuel de 0,19 % entre 2022 et 2026. Ce n'est donc pas si dramatique que cela même si la baisse est notable.

Le ciel est peut-être sombre en ce moment, mais je vous promets qu'il ne faillit pas (sauf en Californie du Nord, où la pluie ne s'est toujours pas arrêtée, ce qui signifie que nous allons avoir le plus beau des printemps),

Comment l'expliquer ?

Cette baisse des ventes pourrait s'expliquer notamment par l'inflation grandissante qui force à revoir les priorités de consommation. Si l'on ajoute à cela le prix très élevé des cartes de base, on arrive effectivement à un marché qui stagne et qui chute. Rien ne semble en tout cas dramatique et il ne semble pas nécessaire de s'alarmer.