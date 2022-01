L'une des raisons de la pénurie est évidemment lié à la forte demande en GPU, mais aussi et surtout liée à la pénurie de "substrat de construction", dit substrat ABF .Pour faire simple, ce matériau a qui été découvert pour la première fois dans les années 1970 est très largement utilisé et nécessaire dans l'industrie, notamment pour les chipsets ou encore les divers circuits imprimés. Et la capacité de production de substrats et d'emballages ABF a été insuffisante en 2020 et 2021 en raison de la demande accrue d'appareils informatiques pendant la pandémie.

Du mieux pour 2020 niveau GPU

Aujourd'hui, d'après un rapport publié par DigiTimes, les pénuries de substrats ABF devraient être beaucoup moins importantes à partir de mi-2022. En effet les principales entreprises comme Unimicron et NanYa (à Taiwan) sont en train de construire de nouvelles usines tout en améliorant la cadence de production.

Les sources de DigiTimes expliquent même que les pénuries devraient drastiquement baisser et donc permettre un retour progressif à la normal de la production de GPU. L'une des sources travaille chez ASRock, un partenaire bien connu d'AMD et gros acteur du milieu. Ces nouvelles se veulent donc un peu moins alarmantes que celles du Buisness Time qui avait expliqué d'après ses propres sources en septembre dernier que la pénurie de Substrat ABF pourrait durer jusqu'en 2025.

Tout ceci reste à prendre avec les pincettes de rigueur, mais ce sont tout de même des nouvelles assez encourageantes.