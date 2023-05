Il faut bien l'admettre, se procurer un PC de jeu est devenu assez compliqué entre l'inflation et le prix toujours plus haut des GPU. Pourquoi dans ce cas ne pas tenter une autre solution ?

Entre l'inflation dans la vie de tous les jours et le prix du matériel informatique qui ne cesse d'augmenter, il devient parfois difficile de se procurer un PC puissant sans dépenser une véritable fortune. Dans ce cas, pourquoi ne pas opter pour le Cloud Computing ? C'est justement ce que propose l'entreprise française SHADOW avec de nouvelles offres, histoire de s'adapter à tout le monde. Evidemment la contrepartie c'est qu'il faut une bonne connexion internet et vous ne possédez pas physiquement le PC chez vous puisqu'il s'agit d'un serveur. Mais ça reste une solution viable pour ne pas trop dépenser d'euros d'un coup.

Un PC Gaming ou de créatif plus abordable

SHADOW propose donc de nouvelles offres qui portent le nom de Shadow for Makers, soit du PC en cloud computing pour les créatifs... mais aussi les joueurs si vous avez envie de marier les deux. Dans un contexte de forte demande sur les capacités GPU sur les jeux actuels, c'est parfois une solution intéressante. Si l’offre d'entrée de gamme Spark for Makers ne change pas, Aurora for Makers, Zenith for Makers et Lightning for Makers bénéficient toutes d’une augmentation de la RAM allouée. Vous pouvez retrouver les 4 configurations dans l'image ci-dessous :

42,99 euros par mois pour profiter d'une Quadro RTX 5000 avec 16 Go de VRAM et un processeur Xeon 4,5 Ghz et 27 Go de RAM cela revient au total à 512 euros par an. Pour obtenir ce même matériel il faudra plus de 5 ans si vous avez envie d'une version physique du PC. De quoi clairement rentrer dans ces frais. À elle seule la RTX 5000 vaut largement 2000 euros et en terme de puissance elle vous offre l'équivalent d'une RTX 3080 même si celle-ci est supérieure pour certains jeux.

Pour ceux qui veulent dépenser moins sachez que vous pouvez retrouver aussi l'offre Shadow Power qui permet de profiter d'une RTX 3070 à 14,99 euros par mois. De l'autre coté vous serez toutefois plus limité en CPU et en RAM (16 Go contre 27 Go dans l'offre Aurora).

Le Cloud Computing et le Cloud Gaming, une solution viable ?

Depuis quelques temps ce type d'offre pour PC, qui existe aussi chez GeForce Now mais sous la forme de Cloud Gaming est un bon compromis à l'achat plus traditionnel d'un PC. Le problème c'est que vous n'êtes pas maitre de votre ordinateur en ce sens où si une coupure réseau affecte le serveur, vous ne pouvez plus utiliser votre PC. Et vous êtes aussi totalement dépendant de votre connexion fibre. Sans elle, vous ne pouvez absolument rien faire.