Ce n'est pas la première fois qu'on vous parle de Shadow, le service de cloud computing français qui permet de louer un PC. Très accès gaming, il permet d'avoir à sa disposition une machine de guerre à distance contre un abonnement mensuel. Eh bien dans l'objectif de se diversifier notamment face à l'offre agressive dans le milieu du cloud gaming, l'entreperise lance Shadow Drive.

En test chez 25 000 personnes depuis le courant de l'été, ce service est disponible dès maintenant dans 11 pays du d'Europe dont évidemment la France. Le déploiement en Amérique du Nord est prévu pour l'année prochaine. Le service Shadow Drive se découpe en deux, une offre gratuite "découverte" qui donne accès à 20 Go de stockage et espace de 2 To en déboursant 8,99 euros par mois. Notons que les contenus stockés sont synchronisés à travers tous les appareils de l'abonné via la société NextCloud.

Shadow est gratuit jusqu'à 20 Go de stockage. Et par gratuit, nous n'entendons pas “freemium” : les données de nos utilisateurs ne seront jamais vendues ou exploitées, et nous n'intégrerons jamais de publicité. Une version premium du service (8,99€ par mois) offre un stockage jusqu'à 2 To.

Ce Drive est accessible via son interface web et par le biais d'applications Windows, macOS, Linux, Android et iOS (encore en version bêta). Consultez notre page Téléchargements pour plus de détails. Comme pour tous les services SHADOW, il s'agit d'une offre sans engagement, et elle est indépendante de tout abonnement à Shadow PC.