Pour enrichir son service, et comme nous avons pu le découvrir, Shadow va proposer une nouvelle offre qui est baptisée Power.

Maximum Power

Cette nouvelle formule Shadow Power vient en complément de l'actuelle qui est à 29,99 euros/mois. Cette offre propose une solide configuration, voyez plutôt :

Processeu r : AMD EPYC 7543P 4 cœurs et 8 threads

r : AMD EPYC 7543P 4 cœurs et 8 threads GPU : Selon le data center, cela peut aller d'une Nvidia RTX A4500 ou Nvidia GeForce RTX classe 3070 à des cartes graphiques basées sur RDNA 2 d’AMD, comme la AMD Radeon PRO V620 qui est conçue pour le cloud computing spécifiquement

: Selon le data center, cela peut aller d'une Nvidia RTX A4500 ou Nvidia GeForce RTX classe 3070 à des cartes graphiques basées sur RDNA 2 d’AMD, comme la AMD Radeon PRO V620 qui est conçue pour le cloud computing spécifiquement RAM : 16 Go

L’Option Shadow Power devrait être disponible en précommande cet été et disponible en France dès cet automne. Celle-ci coutera 14,99€/mois supplémentaire (soit 44,98€/mois au total) ce qui commence à faire une addition salée. Sachez qu'une liste d'attente est d'ors et déjà disponible.

Shadow explique ce prix par la difficulté de trouver des cartes graphiques et les divers problèmes de composants ainsi que la gestion des serveurs.

Shadow Drive et Shadow Business

En plus du cloud computing gaming classique qui reste le pilier de l'entreprise française, on a pu apprendre le lancement de deux nouveaux services à savoir Shadow Drive, qui est une solution de stockage gratuite avec 20 Go d’espace ainsi qu’une version premium à partir de 8,99€ par mois avec un stockage pouvant aller jusqu’à 2 To.

Enfin, Shadow Business Solutions, qui est un service de cloud computing qui s'adresse lui aux entreprises et aux professionnels. Cette solution devrait permettre aux entreprises de créer et gérer de nombreuses stations de travail.