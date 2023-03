C'est un fait la génération de carte RTX 4000 est bien installée. Pour autant des cartes RTX 3000 étaient encore en vente chez Nvidia via des versions Founders. Mieux, la GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition venait de revenir en stock la semaine dernière pour le plus grand plaisir des amateurs de tech. Mais ça, c'était avant.

Nvidia fait une croix sur le passé

En effet, depuis cette nuit, il n'est plus possible d'acquérir une carte RTX 3080 Ti Founders et ça va même plus loin puisque c'est en fait toute la génération de RTX 3000 qui vient de disparaitre de la liste des ventes du site. Pour se procurer une RTX 3000 il n'y a donc plus qu'une seule et unique solution : se tourner vers un constructeur partenaire. Du coté du design Nvidia pur et dur, à savoir les modèles Founders vous pouvez bien évidemment acheter une RTX 4000 mais c'est plus onéreux.

Les modèles Founders ne sont plus.

Une transition toute faite

La transition vers la gamme RTX 4000 est donc nette, et Nvidia vient visiblement d'écouler la fin de son stock de génération 3000. Un timing parfait quand on sait que le constructeur doit bientôt accueillir ses nouvelles RTX 4070 pour le mois d'avril (sans précision pour le moment) et ses RTX 4060 pendant l'été. De notre coté on espère que les stocks de ces modèles plus abordables seront suffisants pour satisfaire la demande et que l'on ne va pas se retrouver une énième fois en rupture avec une forte hausse des prix dans la foulée.