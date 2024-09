La prochaine carte graphique haut de gamme de chez Nvidia, la RTX 5090, vient de voir ses spécifications leaker, et visiblement, ça s'annonce totalement impressionnant. Une vraie claque.

Nvidia prépare l’arrivée de sa nouvelle génération de cartes graphiques, la série RTX 50xx, et les premières informations commencent à leaker. Selon plusieurs sources, notamment le leaker bien connu Kopite7kimi, les modèles RTX 5090 et RTX 5080 s'annoncent très puissants, mais avec des besoins en énergie qui s’annoncent tout aussi conséquents.

La Nvidia RTX 5090 devrait être une bête de puissance

La Nvidia RTX 5090 sera sans doute la carte la plus attendue. Elle devrait embarquer 32 Go de mémoire GDDR7 sur un bus de 512 bits, offrant une bande passante colossale. En plus de cela, elle compterait 21 760 cœurs CUDA, soit une augmentation notable par rapport à la RTX 4090.

Mais cette montée en puissance se fera sentir sur la consommation d’énergie. On parle d’une consommation pouvant atteindre 600 watts, soit 150 watts de plus que la RTX 4090. Il n’est pas encore clair si cette puissance correspond à l’ensemble de la carte ou seulement au GPU, mais quoi qu’il en soit, il faudra un système de refroidissement efficace pour éviter toute surchauffe.

La RTX 5080, une option puissante mais plus accessible

Pour ceux qui cherchent une option moins gourmande, la Nvidia RTX 5080 pourrait être un bon compromis. Avec une consommation estimée à 400 watts, elle dépasse les 320 watts de la RTX 4080, mais reste bien en dessous des exigences de la RTX 5090. Côté spécifications, elle offrirait 16 Go de mémoire GDDR7 sur un bus de 256 bits, et serait équipée de 10 752 cœurs CUDA.

Bien que la RTX 5080 soit moins puissante que sa grande sœur, elle devrait tout de même offrir des performances de très haut niveau pour les joueurs et les créateurs de contenu à la recherche d'un excellent rapport performance/énergie.

Nvidia continue de repousser les limites avec cette nouvelle génération. Les améliorations apportées en termes de mémoire, de puissance de calcul avec les cœurs CUDA, et de performances générales montrent que la firme veut garder son avance sur le marché des cartes graphiques.

Source :

kopite7kimi