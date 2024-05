Contrairement à ses habitudes, NVIDIA va changer ses plans pour cette nouvelle génération de cartes graphiques. Au lieu de lancer en premier son modèle haut de gamme, ce sera la RTX 5080 qui ouvrira le bal, suivie de près par la RTX 5090. On a désormais une idée plus précise de quand ces monstres de puissance arriveront dans les stocks des revendeurs assermentés.

Branle-bas de combat chez NVIDIA pour l'arrivée des premières RTX 5000

La quatrième génération de cartes graphiques RTX 4000 a été inaugurée par la 4090, sortie en octobre 2022. En janvier 2024, NVIDIA a déployé un refresh baptisé SUPER des RTX 4070, 4070 Ti et 4080. Ce sont ainsi en tout 12 modèles qui ont accompagné les joueurs PC plus ou moins fortunés pendant deux ans. Mais la marque au caméléon se tourne maintenant vers l'avenir avec les RTX 5000. Les premières représentantes de l'architecture Blackwell, spécialisée dans l'IA générative, devraient arriver dans le courant du quatrième trimestre de l'année 2024. Dans l'ordre, ce sont spécifiquement les RTX 5080 et 5090 qui devraient arriver en premier, contrairement aux habitudes du géant américain.

C'est en tout cas ce qu'estiment les partenaires de NVIDIA, selon le site chinois Money UDN. Toujours d'après ce site, cette nouvelle génération de cartes graphiques ne devrait pas avoir autant de problèmes de stocks que les précédentes. Le prix des prochaines RTX 5080 et 5090 n'est pas encore connu, mais gageons qu'il sera particulièrement salé. Les joueurs PC et professionnels ayant besoin de tels monstres de puissance devraient donc ne pas connaître la pénurie.

D'après des rumeurs, les deux futures cartes graphiques de NVIDIA seront en effet extrêmement bien dotées. S'agissant de la RTX 5090, on s'attend à 24 576 cœurs CUDA, contre 12 888 pour la RTX 5080. À titre de comparaison, la RTX 4090 en compte 16 384 et la RTX 4080 9728. Rien que sur ce point, le bond générationnel s'annonce proprement énorme. La différence de prix aussi ? Rendez-vous en fin d'année pour le savoir.