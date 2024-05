Depuis des années, NVIDIA a suivi des habitudes bien précises en ce qui concerne la sortie de ses cartes graphiques. Cependant, pour la prochaine génération, cela pourrait changer. On vous explique ce qu'il en est.

NVIDIA se prépare à renouveler sa gamme de cartes graphiques avec le lancement prochain des modèles GeForce RTX 5080 et RTX 5090, prévus pour le quatrième trimestre de 2024. Contrairement à la séquence habituelle qui avait vu le modèle supérieur RTX 4090 sortir en premier dans la génération précédente, NVIDIA opte cette fois pour une stratégie différente en lançant d'abord la RTX 5080. C'est ce que rapporte l'analyste toujours très bien informé kopite7kimi.

Nvidia change de plan

Cette décision marque un changement dans la stratégie de lancement des produits de NVIDIA, qui pourrait refléter une adaptation aux conditions de marché actuelles ou une réponse à la concurrence. La RTX 5080 devrait ainsi devancer de peu la RTX 5090, créant une dynamique de lancement progressive pour la nouvelle famille de GPU Blackwell.

Les caractéristiques techniques anticipées pour ces cartes incluent des innovations notables. La RTX 5090, équipée du die GB202, devrait offrir jusqu'à 192 unités de gestion de flux et une interface mémoire de 512 bits. La RTX 5080, avec le GB203, représenterait une configuration réduite avec 92 SM et une interface de 256 bits. Les deux modèles seraient les premiers à intégrer la nouvelle interface mémoire GDDR7, promettant des performances accrues, particulièrement dans les applications gourmandes en ressources graphiques comme l'intelligence artificielle et le calcul haute performance.

Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite concernant la gamme destinée aux jeux lors du Computex 2024, des rumeurs circulent déjà sur les préparations en cours par les partenaires de fabrication. Les premières révélations sont attendues vers la fin du troisième trimestre, ce qui aligne les attentes et préparations des consommateurs et des analystes du secteur.

En dépit des turbulences récentes sur le marché des semi-conducteurs et des préoccupations concernant la disponibilité future des produits, NVIDIA semble positionnée pour continuer à innover et à dominer le secteur des cartes graphiques avec ces nouvelles offres.