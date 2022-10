Netflix vient de lancer une fonctionnalité qui était attendue de longue date. Elle profitera surtout aux personnes ayant eu des peines de cœur. Elles pourront enfin transférer leur historique et leur profil.

Après l’annonce tumultueuse du nouvel abonnement avec les publicités, Netflix lève le voile sur une nouvelle fonctionnalité. Elle s'adresse avant tout à celles et ceux qui ont déménagé, rompus voire divorcés.

Une fonctionnalité de transfert sur Netflix

Un nouvel outil est arrivé sur Netflix. Le géant du streaming va enfin permettre aux utilisateurs de conserver leur historique et les paramètres de leur profil vers un nouveau compte. Une fonctionnalité attendue de longue date, qui est disponible depuis cette semaine. « Les gens déménagent. Les familles s’agrandissent. Les relations évoluent. La vie est faite de changements, mais votre expérience Netflix devrait rester constante », explique la plateforme de SVoD sur son site.

Grâce au transfert, les utilisateurs conserveront alors leurs recommandations personnalisées, leur historique, leur liste, leurs parties enregistrées et autres paramètres sur leur nouveau compte. C’est aussi et surtout un moyen pour Netflix de lutter contre le partage de codes, qui lui fait perdre des sommes conséquentes. En France, l’entreprise estime que des millions de foyers consomment son service, mais ne paient pas à cause du partage de comptes, qu’elle facturera prochainement au grand dam des abonnés.

Le géant du streaming cherche donc par tous les moyens à récupérer les utilisateurs qui ont fui suite aux augmentations de prix successives. La monétisation du partage de compte a fait l'objet de premiers tests. En Amérique du Sud, la création d'un sous-compte était facturée 3 dollars contre environ 2 dollars au Pérou. Ce ne sera donc que l'affaire de quelques euros à ajouter au prix de l'abonnement de base.