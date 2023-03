Ce n'est pas une nouveauté mais la NASA souhaite marcher sur la Lune ou du moins y retourner. C'est l'objectif avec la mission Artemis III, le nom de la mission spatiale qui doit se dérouler en 2025 et dont l'objectif est de permettre à l'Homme de fouler à nouveau notre astre voisin. L'équipage comprendrait quatre astronautes dont deux doivent descendre à la surface de la Lune à bord du vaisseau HLS pour y séjourner six jours et demi. Et pour réaliser ce projet, la NASA a voulu marquer le coup en dévoilant les nouvelles tenues.

Une tenu de la NASA plus chic ?

La NASA a dévoilé la nouvelle combinaison spatiale que les astronautes porteront pour explorer la Lune dans le cadre du programme Artemis. Celle-ci est crée par Axiom Space et elle est conçue pour améliorer la mobilité des astronautes travaillant sur la surface lunaire. L'administrateur de la NASA, Bill Nelson a déclaré :

Le partenariat de la NASA avec Axiom est essentiel pour faire atterrir des astronautes sur la Lune et maintenir le leadership américain dans l'espace. S'appuyant sur les années de recherche et d'expertise de la NASA, les combinaisons spatiales de nouvelle génération d'Axiom permettront non seulement à la première femme de marcher sur la Lune, mais elles offriront également à plus de personnes la possibilité d'explorer et de mener des recherches scientifiques sur la Lune comme jamais auparavant.

Tout a été pensé pour que les astronautes puissent marcher, se pencher et s'accroupir confortablement, ce qui est évidemment particulièrement important lorsqu'ils travaillent dans un environnement à faible gravité comme la Lune. Car tout rentre en opposition à l'environnement à microgravité de la Station spatiale internationale. Une combinaison différente était donc nécessaire et obligatoire.

Un design qui change

@The Verge

Fait amusant, le prototype qui est visible ci-dessus a été conçu en collaboration avec la costumière Esther Marquis, qui a fait un formidable travail sur la série télévisée For All Mankind sur Apple TV+. Mais outre le design, comme nous avons pu le mentionner ci-dessus, les développements se sont concentrés sur des questions telles que les exigences thermiques pour faire face aux températures froides de l'astre lunaire. Idem en matière de mobilité et de sécurité. Pour démontrer tout ça aux yeux du monde, Jim Stein, ingénieur en chef chez Axiom Space, a porté le costume et a montré qu'il était capable de se tordre, de se pencher et de s'accroupir. Le nouveau design possède plus de jointures, en particulier dans la moitié inférieure, permettant des mouvements qui seraient impossibles avec l'ancien design. Au sujet de la couleur sachez que la version finale devrait être blanche, question de température.

Que pensez-vous de ce nouveau design ?