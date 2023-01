Après avoir mis environ 1 000 personnes à la porte, l'ogre Microsoft poursuit ses « ajustements structurels » de manière plus importante.

Microsoft congédie 10 000 employés

Ce mercredi 18 janvier 2023, Microsoft a annoncé de nouvelles suppressions de postes après celles qui ont eu lieu en octobre 2022. Ainsi d'ici fin mars, la firme de Redmond remerciera 10 000 employés, soit 5% de sa masse salariale. Une décision qui fait office de réponse « aux conditions macroéconomiques et aux changements de priorités des clients », selon le PDG Satya Nadella.

Comme la dernière fois, il est possible que différentes branches de la société soient touchées. Dans sa note, Satya Nadella promet qu'il continuera à y avoir « des embauches dans des domaines stratégiques clés », et que les salariés ne repartiront pas sans rien. Le site The Verge précise que les personnes renvoyées auront une « indemnité de départ supérieur au marché, une couverture médicale de six mois, la possibilité d'acheter des actions durant six mois, une aide pour l'avenir et un préavis de 60 jours ». Des mesures qui devraient coûter 1,2 milliard de dollars à Microsoft.

Si les licenciements sont malheureusement légion ces derniers mois dans le monde de la tech, les employés de Meta et d'Amazon n'étant pas épargnés, le timing fera certainement grincer des dents. Malgré des baisses dans certains secteurs, Microsoft est un géant en très bonne santé qui, en plus, s'apprête à racheter Activision Blizzard pour 70 milliards de dollars.