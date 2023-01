Nous sommes en 2023 après Jésus-Christ, toute la Terre est occupée par Windows 10 et 11. Toute ? Non ! Car un groupe peuplé d'irréductibles nostalgiques résistent encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les développeurs de Microsoft, retranchés dans les locaux de Redmond. Sachez que le constructeur vient d'officialiser la date de la fin du support pour son OS Windows 7 qui fut lancé il y a plus de 12 ans.

La fin d'un monde pour Microsoft

Très apprécié par de nombreux utilisateurs, il va falloir vous faire une raison pour quitter cette version de l'OS de Microsoft, qui confirme que Windows 7 ne recevra plus de mise à jour de sécurité à compter de demain mardi 10 janvier. Si celui-ci sera encore utilisable, cela veut dire aussi qu'il va être une véritable porte ouverte aux problèmes de sécurités. Puisque plus rien ne pourra vous mettre à l'abri d'un virus par exemple. Le constructeur s'explique via un long billet de blog sur la question. Autant passer directement sur Windows 11 puisque Windows 10 a déjà annoncé l'arrêt de son support pour le 14 octobre 2025, soit un peu plus de dix ans après son lancement. Tout s'accélère et hélas il faut s'y habituer.

De votre coté, vous connaissez surement des irréductibles autour de vous qui tournent encore sous Windows 8.1. Ceci dit, certaines personnes hors du temps ont encore un PC avec Windows 98 en état de fonctionnement, donc tout est en fait possible. Tout est question d'assurance et de volonté. Pour le moment, Windows 11 ne représente que 15 % de parts de marché. Il a donc beaucoup de mal à s'installer dans les foyers et on comprend pourquoi Microsoft souhaite un peu forcer les choses pour améliorer les chiffres comme on pouvait vous le signaler il y a plusieurs mois.

De manière plus générale, sachez que l'entreprise américaine cherche à révolutionner son OS et ne va pas hésiter pour cela à utiliser massivement l'intelligence artificielle.