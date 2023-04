Cette nouvelle fonctionnalité de jeu lors d'appels vidéos Messenger est disponible sur tous les appareils, que ce soit iOS, ou Android, et même sur un navigateur web. De plus, pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité, vous n'avez rien à installer.

On peut jouer à des jeux multijoueurs lors des appels vidéos Messenger !

Pour ce premier lancement, on est servi avec 14 titres, on retrouve des classiques comme Words With Friends, Mini Golf FRVR, mais aussi des jeux récents tels que Card Wars et Exploding Kittens. Ces jeux peuvent être joués par 2 personnes ou plus. Le nombre maximum de joueurs dépend du jeu auquel vous jouez.

L'accessibilité à cette fonctionnalité est toute simple ! Commencez par lancer un appel vidéo puis cliquez sur le bouton du mode groupe et appuyez sur l’icône « Jouer ». Il vous suffit alors de sélectionner le jeu que vous désirez, et amusez-vous !

Tous les jeux sont accompagnés de tableaux de scores et de classements, ainsi qu’une interface utilisateur qui permet de suivre vos expériences. Cela fait des années que Facebook teste des jeux sur Messenger, mais ça n'a jamais fait beaucoup de bruit. Cependant, avec l’ajout de jeux multijoueur, cela va peut-être attirer plus de monde.

S'agit-il de nouveaux jeux ?

Malheureusement, les jeux proposés sur cette fonctionnalité ne sont pas des titres inédits. Toutefois, pouvoir jouer en multijoueur lors d'un appel vidéo, c'est tout de même une bonne chose. Facebook souhaite que cette fonctionnalité plaise aux utilisateurs, et qu'ils s'en servent pour s'amuser.

De plus, la firme promet que d'autres jeux gratuits arriveront prochainement. Facebook Gaming a affirmé qu'il y aura des ajouts dans la bibliothèque de jeux plus tard cette année, alors restez branché !

Chaque jeu disponible sur Messenger a été spécialement adapté pour offrir une expérience de jeu fluide et agréable. Si vous êtes intéressé, vous pouvez essayer ces jeux dès maintenant, car la fonctionnalité est déjà disponible sur Messenger !