Le constructeur Medion vous dit peut être quelques choses puisqu'avant d'être racheté par Lenovo il y a plus de 10 ans, la marque proposait plusieurs appareils tech dont notamment des PC à destination des joueurs. Et 2023 signe l'année de son retour. L'occasion de proposer des PC à la pointe, avec ce qui se fait de mieux notamment du coté des GPU. Le constructeur lance ainsi deux laptops très puissants.

Medion : le retour

Les deux PC portables pour les joueurs sont donc le Medion ERAZER Beast X40 et le Medion ERAZER Major X20. Le premier d'entre eux est tout simplement une bête. Il est équipé d'un GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 4090 de la toute nouvelle série NVIDIA 40. Le tout profite du G-Sync pour son écran qui propose d'ailleurs une définition QHD (via une dalle de 17 pouces) pour une fréquence de rafraichissement de 240 Hz.

Pour accompagner la carte graphique on trouve comme moteur un Intel Core I9-13900HX, 32 Go de RAM DDR5 et un SSD de 2 To. Oui, Medion souhaite frapper très fort pour son retour. Cerise sur le gâteau, il possède un clavier mécanique (chose très rare sur un laptop) CHERRY MX Ultra low profile. Notons tout de même qu'une configuration existe aussi à base de RTX 4080, un peu moins onéreuse. Il faudra tout de même compter entre 3700 et 4700 euros pour se le procurer.

L'autre modèle est le Medion ERAZER Major X20. Plus abordable autours des 2350 euros, il se compose d'un GPU RTX 4070, un Intel Core i9 et un écran 16 pouces 16:10 QHD 240 Hz. Lui aussi incorpore un clavier mécanique CHERRY MX Low Profile, 32 Go de RAM et un SSD de 2 To. Le X40 sera disponible à partir du 10 février tandis que le X20 sera lui disponible à partir du 20 février. Comme c'est souvent le cas chez les constructeurs, le très haut de gamme est toujours disponible un peu avant.