Intel n'a pas abandonné complétement la course aux cartes graphiques et le constructeur américain semble vouloir venir concurrencer Nvidia sur le milieu de gamme.

Si l'événement Intel Innovation était surtout une présentation des processeurs Raptor Lake. Intel en a profité aussi pour placer quelques mots sur ses cartes graphiques et notamment l'Arc A770 qui fait beaucoup parler depuis peu. Et c'est tout légitime.

Intel sort sa pièce maitresse coté GPU

Evidemment il ne faut pas s'attendre à un monstre de puissance comme ca a pu être le cas récemment chez Nvidia avec ses RTX 4080 et 4090. En effet, Intel mise plutôt sur une carte graphique venant se situer dans le milieu de gamme.

Ce modèle de carte Intel repose sur le GPU ACM-G10 gravé en 6 nm. Avec au programme 32 Xe Cores, 512 processeurs XMX et 512 unités de calcul. Deux versions seront disponible à savoir 8 ou 16 Go de mémoire GDDR6. Seule la limited edition visible ci-dessus en photo lors de la conférence sera uniquement disponible en version 16 Go. La tarif de cette carte graphique serait de 329 dollars.

Duel contre la Nvidia RTX 3060

Clairement Intel a dans le collimateur la Nvidia RTX 3060 et on a même eu le droit à un joli graphique pour comparer les performances.

D'après le constructeur, en 1080p avec l'activation du ray tracing, l'A770 est devant la RTX 3060. Il faudra évidemment attendre des tests indépendants pour vérifier cette information mais cette A770 semble offrir de bonnes performances. Si sur Cyberpunk 2077 l'écart n'est que de 3 FPS sur un titre comme Fortnite la différence est de 13 FPS.

L'annonce complète devrait avoir lieu le 12 octobre prochain.