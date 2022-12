Si vous envisagez de changer vos périphériques de jeu, c'est le moment ! Avec toutes ces promos de Noël, Amazon a pensé aux amateurs de jeux vidéo, en proposant des ristournes intéressantes sur les claviers gamers. Mais celui qui a attiré notre attention, c'est le Roccat Vulcan TKL Pro, un modèle haut de gamme et l'un des meilleurs de la marque. De plus, depuis sa sortie, il n'a jamais atteint un prix aussi bas.

Promo incroyable sur le Roccat Vulcan TKL Pro chez Amazon !

En ce mois de fêtes, Amazon lance une nouvelle promo sur le Roccat Vulcan TKL Pro, un clavier de gaming aux performances élevées. Vendu initialement à 160 euros, ce produit a subi de nombreuses réductions jusqu'à atteindre 126 euros.

Mais Amazon ne s'est pas arrêté là. Le leader de la vente en ligne applique une nouvelle ristourne de 13%, pour faire baisser le prix du Roccat Vulcan TKL Pro à 109 euros seulement. Vous pensez que c'est fini ? Eh bien, non ! Pour les petits budgets, le règlement en 4 fois est possible, à raison de 28,12 euros par tranche. L'acheteur a aussi droit à un retour gratuit sans condition jusqu'au 31 janvier 2023.

Un clavier de gaming performant à prix réduit !

Sorti en 2020, le Roccat Vulcan TKL Pro a toujours autant de succès. Avec un rétroéclairage RGB réglable, un design atypique et des interrupteurs optiques très réactifs, ce clavier a tout pour plaire. Contrairement à la version précédente, le Roccat Vulcan TKL PRO est dépourvu d'un pavé numérique, ce qui améliore son ergonomie. En occupant moins d'espace sur le bureau, il laisse libre place à la souris.

Doté d'un caoutchouc antidérapant au niveau du châssis, ce clavier ne risque pas de bouger pendant le jeu. A l'arrière, il dispose d'un câble USB-C qui permet de le relier au PC. Il est possible de le détacher, ce qui signifie qu'on peut le changer sans problème en cas d'usure. Et avec ses interrupteurs optiques maison, nommés titans, le clavier offre une frappe très précise et rapide, ainsi qu'une excellente durabilité dans le temps. En effet, son endurance peut aller jusqu'à 100 millions de frappes. Epatant, non ?