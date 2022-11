Les offres pour le Black Friday sont officiellement lancées sur les sites Amazon, Fnac ou encore Cdiscount. Devant une myriade de choix, les consommateurs français peuvent profiter de cette occasion pour acquérir des milliers d'articles, et cela pour des prix imbattables. Alors, comment s'y retrouver devant toutes ces offres, et surtout comment savoir qu'elles en sont les meilleures ? En ce mercredi 23 novembre, nous avons préparé pour vous une liste exclusive où nous avons regroupé toutes les offres immanquables !

Black Friday : les offres à ne surtout pas rater !

Smartphones :

TV :

Informatique :

Autres :

Si vous êtes intéressé par les offres Black Friday du site Amazon, nous vous invitons à cliquer sur le lien ci-dessous.

Black Friday : qui y participe ?

A la grande joie de beaucoup de personnes, vendredi dernier, c'était le début de l'emblématique semaine du Black Friday. Cet événement international rassemble chaque année un bon nombre de participants, dont le célèbre site de ventes et achats en ligne Amazon, qui est d'ailleurs l'initiateur du Black Friday en Hexagone en provenance des Etats-Unis. C'est pourquoi il est l'e-commerce numéro un quand il s'agit du Black Friday. Mais il n'est pas le seul à être sur les rangs des promotions. Comme vous vous en doutez bien, il y a aussi d'autres marques françaises qui participent à cette édition de Black Friday. Vous avez notamment la Fnac, Cdiscount ou encore Boulanger et Leclerc. Vous l'aurez compris : toutes ces enseignes sont bel et bien présentes et ça tombe bien avec les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas !

En outre, il est bien connu qu'Amazon regroupe plusieurs marchands qui participent à cette édition du Black Friday. Parmi eux, il y a la marque Samsung qui tire bien son épingle du jeu, en proposant une large gamme de produits électroniques à des prix très réduits. Si vous voulez offrir un téléphone à un proche, vous acheter un téléviseur ou encore changer un de vos appareils électroménagers, nous vous conseillons vivement de vous diriger vers Amazon. Vous allez trouver tout ce qu'il vous faut !Cette semaine de soldes exceptionnels n'a pas lieu qu'en France. Elle a aussi lieu chez nos amis Britanniques. En effet, la marque Dyson, spécialiste de l’électroménager en tout genre, rejoint les autres participants. Dans la liste des articles que Dyson propose en promotion, vous pouvez trouver de merveilleux aspirateurs et des purificateurs d’air, sans oublier les produits dédiés aux soins des cheveux. Alléchant, n'est-ce pas ?

Black Friday : quelles sont les pépites inratables Amazon ?

On peut bien dire que les personnes qui ne vont pas participer au Black Friday ratent une belle occasion d'acheter des produits à bas prix, surtout sur Amazon qui nous vient avec de très belles offres ! Ce mercredi, vous allez pouvoir trouver votre bonheur en choisissant parmi plusieurs catégories de produits sur le site. Et si vous êtes à la recherche d’objets connectés, vous serez comblé par les articles de l'entreprise française Netatmo.

Et ce n'est pas tout, puisque les remises concernent même Apple ! A notre plus grande surprise, alors que les prix sont toujours les mêmes sur le site officiel de la marque à la pomme, Amazon les atomisent à l'occasion du Black Friday. Si vous avez tant rêvé d'avoir un MacBook, nous vous annonçons officiellement que l’excellent MacBook Air M1 est disponible à -21% sur les "stands" d'Amazon. Et ce n'est pas tout ! Pour toutes personnes amatrices du sport, la Garmin Fenix 6X Pro est à -50% pour le Black Friday sur la même plateforme.

Amazon : les avantages qu'il offre !

On peut dire que, lors du Black Friday, Amazon ne se contente pas de faire baisser les prix. Il offre des avantages avec lesquels les autres sites auront du mal à rivaliser. Le premier avantage, c'est bien évidemment la livraison gratuite qui reste valable même en temps de promotions. Cependant, là où ce site d'e-commerce atomise ces concurrents, c'est quand il ajoute à ses offres une garantie "assez spéciale". Et oui ! Pour la première fois, pendant Black Friday, Amazon s’engage à rembourser sa clientèle dans le cas où elle trouve mieux ailleurs.

Pour cela, il suffit juste de le signaler au marchand, et la procédure est immédiatement lancée. En un clic, vous allez être remboursé. Il faut noter que cet avantage est valable seulement jusqu’au 28 novembre.

En comparaison avec Cdiscount qui fixe un délai de rétractation valable jusqu’au 8 janvier 2023, Amazon, lui, pousse le délai jusqu'au 31 janvier 2023. Alors rassurez-vous : après les fêtes de fin d'année, vous n'allez pas vous retrouver avec pleins d'articles sous les bras, que vous ne pouvez plus retourner en boutique. Il suffit juste de renvoyer la référence pour recevoir la somme dans sa totalité. Alors n’attendez pas une seule seconde de plus et ruez-vous sur le site Amazon pour profiter un max des offres du Black Friday.