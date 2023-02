Le casque PSVR 2 de Sony est disponible à l'achat et les heureux propriétaires commencent à recevoir le précieux. Si la majorité semble satisfaite par ce qu'offre l'outil de réalité virtuelle PlayStation, l'expérience d'autres en revanche est totalement gâchée par des bugs.

PSVR 2 : des bugs très gênants pour certains utilisateurs

Ainsi un long fil sur le reddit PSVR 2 répertorie des plaintes sur des bugs concernant le contrôleur Sense droit (étrangement). Pour faire simple, c'est avec ça que vous pouvez gérer votre personnage dans certains jeux. Mais il est tout de même utile de préciser qu'un certain nombre de titres ne seraient pas affectés, car les contrôleurs Sense ne sont pas nécessaires à leur utilisation.

L'auteur explique notamment au sujet du PSVR 2 :

Salut tout le monde! Comme BEAUCOUP de gens ici, je n'arrive pas à appuyer sur les boutons de ma manette Sense droite pour m'inscrire aux jeux (mais dans le menu principal de la PS5, ça va). Je commence ce fil dans l'espoir qu'un message clairement étiqueté puisse être voté et maintenir une certaine visibilité ici. Je partagerai les divers correctifs potentiels que j'ai trouvés au bas de l'article. L'un d'eux a fonctionné pour moi, même si cela ne durera que jusqu'à ce que je change de jeu ou que j'éteigne la console. S'il vous plaît commentez avec tout ce que vous avez et je les ajouterai au message. Faites-moi également savoir si vous avez des recommandations de jeu qui ne nécessitent pas Sense (ou qui fonctionnent toujours malgré le problème) afin que nous puissions tous nous amuser pendant que cela se travaille ! Je vais les ajouter au post aussi.

Quelques solutions ?

Le fameux contrôleur Sense.

Le fil suggère que les problèmes avec le contrôleur du PSVR 2 sont liés au coté logiciel et que parfois, cela peut être résolu en essayant quelques solutions de contournement. Comme par exemple jouer sans activer le mode See Through de l'appareil, effectuer la réinitialisation des contrôleurs ou tout simplement la déconnexion du DualSense. Certains parlent même d'appuyer fort sur les boutons jusqu'au bon fonctionnement.

Visiblement le support Sony serait au courant. Reste à voir maintenant si une solution logicielle va être déployée au plus vite pour le PSVR 2.