Comme vous avez sans doute pu le remarquer, Apple se fait beaucoup remarquer pour avoir raté le coche du smartphone pliable. Pour le moment, la marque se contente de proposer des iPhones assez classiques en termes de design, tandis que la concurrence, Samsung en tête, s'active. Avec notamment le Galaxy Z Fold, sans compter d'autres constructeurs qui se sont engouffrés dans la brèche. Alors, un iPhone pliable va t-il sortir ?

Un iPhone pliable en route ?

Mais selon Fixed Focus Digital, un blogueur vidéo technologique basé sur Weibo et originaire de Guangdong, qui jouit d'une large audience chinoise, Apple serait en train de tester des téléphones pliables concurrents dans le cadre de son processus de recherche et développement de dispositifs pliables. Ce projet d'iPhone est censé être en cours depuis 2016.

Au moins un des modèles pliables testés par Apple utiliserait un écran fabriqué par Samsung. Pour rappel, Samsung est un fournisseur majeur de panneaux d'affichage utilisés dans les appareils Apple et est connu pour avoir fourni des échantillons d'affichage pliables à Apple dans le passé. Comme l'explique le site macrumors, un rapport récent a également affirmé que Samsung tentait d'améliorer son efficacité opérationnelle en prévision des premiers produits pliables d'Apple, en intégrant l'expertise acquise depuis le lancement de ses propres dispositifs pliables en 2019. Il faut bien admettre que le constructeur a une certaine avance.

Le projet en pause

Cependant, la source de la rumeur d'aujourd'hui affirme que les derniers panneaux pliables de Samsung « se sont détériorés après quelques jours » sous les tests internes rigoureux d'Apple, ce qui a conduit l'entreprise à mettre le projet entier en pause, ou du moins jusqu'à ce qu'un écran répondant à ses normes élevées puisse être développé. On le sait, les tests dans l'entreprise sont assez complexes.

Selon un rapport de The Information plus tôt ce mois-ci, Apple a activement construit des prototypes d'au moins deux iPhones pliables après plus de cinq ans de recherche et développement. Ces prototypes d'iPhone sont censés se plier en largeur comme un téléphone à clapet, mais ne figurent pas dans la feuille de route des produits d'Apple pour 2024 ou 2025. Le rapport a noté que les iPhones pliables pourraient encore être annulés s'ils ne répondent pas aux normes d'Apple. Bref, ce n'est pas encore pour demain que l'on aura un iPhone de ce genre.