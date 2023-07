On le sait Samsung fut un constructeur avant-gardiste sur le sujet de l'écran pliable pour smartphone. Et avec ce nouveau flot d'annonces, l'entreprise vient d'aller encore plus loin.

En 2019 nous pouvions découvrir avec surprise et stupéfaction le Samsung Galaxy Fold soit l'un des premiers smartphones avec écran pliable à destination du "grand public". Malgré son tarif assez salé, il s'agissait là d'une évolution technologique majeure. Plusieurs années plus tard le modèle existe toujours et il en est même à sa cinquième itération sans compter qu'il fut rejoint entre temps par le modèle Z Flip avec un pliage à l'horizontale. En juillet 2023 (à l'écriture de ce texte) il est temps de découvrir les deux nouveaux modèles : Galaxy Z Fold5 et Z Flip5.

Une évolution majeure dans le monde du pliant ?

Malgré son coté précurseur, les charnières utilisées sur les modèles précédents des deux smartphones avaient toutes pour défaut de laisser un espace entre les deux parties de l'écran. C'était non seulement inesthétique mais aussi une certaine forme de fragilité puisque n'importe quoi pouvait s'y loger dans la poche ou un sac. C'était aussi un véritable nid à poussière qui forçait l'utilisateur à toujours faire attention. Fort heureusement c'est désormais de l'histoire ancienne puisque le gap a disparu. Cela permet de se rapprocher un peu plus de la concurrence comme ce que propose le Mix Fold 2 de chez Xiaomi. Ecran "collé" oblige, le smartphone est aussi plus fin et pour de nombreux utilisateurs c'est un élément qui compte.

Dans le détail, le Samsung Galaxy Z Fold5 passe à 13,4 mm d’épaisseur contre 15,8 mm pour le Z Fold4. Sur la papier ca ne représente pas grand chose mais visuellement et dans la main cela fait toute la différence. De son côté, le Z Flip5 perd aussi quelques millimètres et perd 10 grammes sur la balance. Bref, il s'agit d'une différence très intéressante pour ceux qui n'avaient pas craqué pour les anciens modèles. Est-ce tout ? Non puisque les écrans sont aussi plus lumineux avec pour le Fold 5 un passage de 1300 à 1750 nits. De son coté le Z Flip5 se dote d'une nouveauté majeure : un écran extérieur de 3,4 pouces contre 1,9 dans l'ancienne version. Avec ça il est désormais possible de consulter Google Maps et d'ajouter plus de widgets.

Le Fold 5

Samsung fait aussi progresser son hardware

Un écran pliable de meilleure facture c'est bien beau, mais quid du reste et des performances ? Samsung profite de cette nouvelle entrée pour mettre à jour le SoC de ses deux smartphones pliables. Les deux modèles Z Fold5 et Z Flip5 s'équipent ainsi du fameux Snapdragon 8 Gen 2 pour se mettre au niveau des Galaxy S23. Hélas pas de changement pour les batteries et l'autonomie est quasiment identique. C'est d'autant plus dommage quand on sait que Apple souhaite progresser très fortement dans le domaine pour ses iPhones 15. Pour espérer faire un peu mieux, Samsung compte sur la gestion de son nouveau SoC qui pourrait permettre de grapiller quelques précieuses minutes. Rien de révolutionnaire. Pas vraiment de changement non plus pour la photo avec un duo capteur principal (f/1,8) et ultra grand-angle (f/2,2) de 12 Mpx chacun et une caméra selfie de 10 Mpx (f/2,4) pour le Flip 5. Le Fold 5 a toujours 3 objectifs soit un capteur principal de 50 Mpix (f/1.8), avec stabilisation optique, un capteur ultra grand angle de 12 Mpix (f/2.2) et un Téléobjectif de 10 Mpix (f/2.4), avec zoom optique 3x.

Samsung Galaxy Z Flip 5 : 1199 euros pour 256 Go et 1339 euros pour le modèle doté de 512 Go de stockage. Il existe 4 coloris dont graphite, crème, lavande et vert. Le téléphone sort le 11 aout.

Samsung Galaxy Z Fold 5 : 1899 euros pour 256 Go, 2039 euros pour 512 Go et 2279 euros pour 1 To. Clairement c'est un produit pour les plus fortunés. Il faudra attendre le 11 aout pour se le procurer