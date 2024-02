Cela ne vous a peut-être pas échappé, mais le nouveau joujou technologique Apple Vision Pro est disponible aux États-Unis. Mais qu'en est-il de la France et pourquoi celui-ci n'est pas accessible ?

Ça y est. Depuis vendredi dernier, le 2 février 2024, le fameux Apple Vision Pro est disponible aux États-Unis. Pour rappel, au cas où vous auriez loupé l'info, il s'agit d'un casque de réalité mixte compatible avec plusieurs types d'applications lors de son lancement. Malgré tout, comme nous avions pu l'apprendre il y a de nombreux mois déjà, c'est avant tout un produit destiné aux professionnels. Et cela malgré la multiplication des vidéos ces derniers jours sur les réseaux sociaux montrant le casque sur la tête de nombreux utilisateurs du grand public. D'ailleurs, ce jouet technologique n'est toujours pas disponible en France.

Apple Vision Pro : d'abord pour les passionnés de technologie

Il est clair que l'Apple Vision Pro n'est pas destiné à une large diffusion, surtout étant donné son prix exorbitant de 3500 dollars. Pour l'instant, il suscite surtout la curiosité de nombreux technophiles à travers le monde, ce qui a tout de même de quoi créer un certain intérêt, notamment en France. Pourtant, l'appareil n'est pas encore disponible en Europe. Pourquoi ?

La raison est assez simple : Apple souhaite d'abord développer son écosystème, mais aussi et surtout s'assurer de la bonne réception de son produit. En gardant la vente exclusive au marché américain, le géant de la tech peut ainsi mieux contrôler la vente, qui s'accompagne d'ailleurs d'une démonstration de 30 minutes après l'achat. Il convient de noter que de nombreux constructeurs dans le domaine de la haute technologie adoptent cette approche. C'est notamment souvent le cas en Asie, par exemple, avec certains produits dans le domaine de la téléphonie mobile, mais pas seulement. Il arrive parfois aussi que certains jeux ne soient disponibles que dans certaines régions du monde avant de s'étendre sur d'autres territoires. On peut donc s'attendre à une sortie dans le courant de l'année 2024 chez nous.

Un appareil très onéreux

Reste à savoir à quel prix l'Apple Vision Pro sera proposé sur le territoire français lors de sa sortie. Avec la conversion habituelle, on peut s'attendre à quelque chose aux alentours de 4000 euros. Ce qui ne risque pas de démocratiser plus facilement l'usage de la réalité augmentée auprès du grand public. Pour cela, il faudra attendre une version qui vise avant tout une gamme plus large d'utilisateurs.