Après l'excellente (mais fatalement onéreux, Apple oblige) 15ème génération, la firme de Cupertino a enfin présenté au monde l'iPhone 16 à venir le 20 septembre. Comme ses aînés, celui-ci va se décliner en quatre modèles : le normal, le Plus, et enfin Pro et Pro Max. Le ticket d'entrée sera proposé au tarif relevé de 969 euros, pour culminer à 1479 euros pour le Pro Max. Cela dit, Apple avait un potentiel argument pour les joueurs amateurs du smartphone à la Pomme.

L'iPhone 16 arrive, avec une relativement bonne nouvelle pour les joueurs

D'habitude avec les smartphones d'Apple, la différence de puissance se ressent clairement entre les différents modèles, avec un Pro Max extrêmement bien équipé, à l'image de son prix exorbitant. Grâce à la nouvelle puce A18 qu'arborent les iPhone 16, notamment taillée pour supporter les fonctionnalités dopées à l'intelligence artificielle à venir le mois prochain, il se pourrait cependant que le premier modèle n'ait pas à démériter de ses grands frères sur ce terrain. La marque à la Pomme parle en l'occurrence d'un boost respectivement de 30 et 40% pour le CPU et le GPU sur cette nouvelle génération par rapport à la précédente.

Ainsi, les amateurs de jeux sur mobile devraient, selon l'argumentaire de la firme de Cupertino, être en mesure de faire tourner des titres AAA comme les dernièrement arrivés sur l'App Store Assassin's Creed Mirage, Death Stranding ou encore Resident Evil 4 et Village sur l'iPhone 16 de base. Auparavant, une telle prouesse était l'apanage exclusif des modèles Pro. Une bonne nouvelle à relativiser, les prix des itérations « entrée de gamme » s'élèvent quand même respectivement à 969 et 1 119 euros pour le 16 et 16 Plus, tous deux avec 128 Go de stockage ; contre 256 pour les Pro, moyennant cependant respectivement 1229 et 1479 euros pour les Pro et Pro Max.

Autre point d'amélioration par rapport à la quinzième génération : un écran OLED 60 Hz plus grand pour les iPhone 16 et 16 Plus, passant de 6,1 à 6,7 pouces ; de 6,1 à 6,3 pouces pour le Pro ; et de 6,7 à 6,9 pour le Pro Max, avec en prime un écran 120 Hz pour ces deux derniers.

Quelles autres annonces notables pour la Keynote d'Apple ?

L'iPhone 16 n'était bien sûr pas la seule et unique star de la Keynote d'Apple, qui a déroulé le tapis rouge pour de nouveaux produits dans d'autres domaines. Nous avons notamment pu découvrir l'Apple Watch 10 (399 dollars dans sa forme de base, ou 499 dollars dans sa déclinaison GPS), l'Apple Watch Ultra 2 (799 dollars), la seconde génération des AirPods Max (549 dollars), ainsi que les AirPods 4 (129 dollars, ou 179 avec la fonction suppression de bruit). Comme les iPhone 16, la plupart de ces nouveautés goût Pomme salée seront commercialisées à partir du 20 septembre.

Source : Apple Keynote sur YouTube