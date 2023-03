Google est en train de mettre au point un nouveau module qui améliorera les résultats obtenus sur son moteur de recherche. Afin de réaliser cela, l'entreprise compte exploiter deux de ses applications, à savoir : Google Chrome et Google Lens.

Le Multisearch débarquera bientôt sur Chrome

La firme de Mountain View a prévu d’ajouter un « compagnon » de recherche à Google Chrome. En effet, lorsque vous naviguerez sur Chrome sur une page précise, sur la colonne latérale de votre page, vous retrouverez des informations supplémentaires.

Pour le moment, ce compagnon sera uniquement capable de récolter des informations sur les images et le titre de la page web, ainsi que les recherches que Chrome suggère sur sa barre d’adresses. Suite à ça, le module communiquera l’ensemble de ces informations à Google Lens.

Jusqu'ici l'utilisation de ce « compagnon » est toujours un peu floue, mais en gros, il se servira du contenu affiché dans une page active afin d'y suggérer des contenus supplémentaires. Un peu comme le ferait le Multisearch : la fonction Google Lens présentée par Google il y a quelque temps.

Une riposte à Microsoft ?

Ce nouveau module que développe Chrome serait peut-être une réponse à Microsoft. En effet, Google s'est fait devancer par ce dernier qui a amélioré son moteur de recherche Bing grâce à ChatGPT.

Depuis le début de l’année, Google fait des pieds et des mains pour préparer l’arrivée de Bard, un chatbot basé sur LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) qui est là pour tenir tête à celui de Microsoft. Et il y a moyen que ce « compagnon » s'appuie sur Bard afin d'ajouter du contexte aux recherches.

Depuis que Microsoft a dévoilé sa nouvelle version de Bing boostée par ChatGPT, l'entreprise fondée par Bill Gates et Paul Allen a enchainé les mises à jour sur ses produits pour toujours proposer plus de fonctionnalités. On peut notamment penser à Microsoft Edge 111. De plus, Microsoft vient tout juste de mettre au point Edge Copilot, décrit par l'entreprise comme « un outil puissant qui aide les utilisateurs à augmenter leur productivité et leur efficacité ». Mais derrière cette nouvelle fonctionnalité, il y a aussi un module qui récolte le contenu de la page Web affichée afin d'y suggérer des contenus similaires qui pourraient vous intéresser. Cette fonction ressemble beaucoup à ce que Google est en train de développer pour Chrome.

D'après 9to5Google, le développement de cette fonctionnalité serait lancé depuis novembre 2022, et sera peut-être disponible à la prochaine version de Chrome. D'ailleurs, celle-ci sera probablement annoncée officiellement lors du prochain Google I/O, le 10 du mois de mai de l'année en cours.