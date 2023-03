Microsoft a révélé son nouvel assistant Copilot, basé sur le modèle de langage GPT-4 d'OpenAI, entièrement dédié à la bureautique. Une annonce qui pourrait être considérée comme une réplique à Google, qui a dévoilé, pour son Workspace, ses nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA le 15 mars 2023.

La façon dont les utilisateurs travaillent sur des logiciels comme Word, Excel et PowerPoint sera donc impactée de sorte à booster la productivité au maximum. Satya Nadella a déclaré :

Copilot est une nouvelle façon de travailler avec l’IA. Il ne s’agit pas d’un outil qui vous dit quoi faire ou comment le faire. Il s’agit d’un outil qui vous écoute, qui comprend votre intention et qui vous propose des solutions adaptées à votre contexte

Un gain de temps sans précédent

Microsoft

Cet assistant prendra sous son aile la totalité des tâches pénibles qui ne nécessitent pas d'intervention humaine. Exemple : sur Outlook, il sera désormais possible de résumer de longues discussions et de suggérer des réponses rapides et fiables. Quant à Teams, Copilot est capable de résumer les points clés de toute une réunion, mais aussi de déduire quels participants sont en accord, ou encore, lesquels sont en désaccord, et tout ça se fait en temps réel. Cette IA propose aussi un énorme potentiel d'automatisation, notamment sur Power Platform. Les tâches répétitives telles que la création de Chatbots pourraient être entièrement automatisées.

Une créativité assistée ?

Gagner du temps, c'est bien, mais qu'en est-il de la qualité ? Microsoft décrit son nouveau-né, Copilot, comme étant aussi un assistant à la créativité.

Microsoft Word pourra, qu'il s'agisse d'un article, rapport ou lettre, générer un brouillon qui vous servira de base pour votre texte. Ensuite, libre à vous de peaufiner le texte manuellement ou de demander à Copilot de s'en occuper, ça dépendra de l'utilisateur et de son rapport à l'IA. PowerPoint lui sera capable de créer une présentation de A à Z en se basant seulement sur un document Word.

Excel aussi est de la partie ! En effet, pour ceux qui s'y perdent au milieu des tableaux et des données, Copilot pourra analyser ces dernières et créer des tableaux, le tout-en-un temps record.

Business Chat : l'IA idéale pour les entreprises ?

winbuzzer.com

Que ce soit vos documents, votre calendrier, vos mails ou même vos réunions, Business Chat synchronise toutes les données pour pouvoir répondre à de multiples demandes de la façon la plus simple possible

Vous pouvez lui donner des invites en langage naturel comme "Dites à mon équipe comment nous avons mis à jour la stratégie produit", et il générera une mise à jour de statut basée sur les réunions, les e-mails et les fils de discussion du matin. affirme Microsoft.

Microsoft compte ainsi intégrer Copilot à sa suite Office dans les mois à venir.