La PS5 est la console qui a le plus de succès en ce moment. Mais que serait cette console sans un SSD de 2000 Go ? Car bien que la PS5 soit la meilleure de sa catégorie, sa capacité de stockage est très restreinte.

Mais bonne nouvelle, il est aujourd'hui possible d'étendre le stockage de votre console préférée sans vous ruiner ! En effet, un SSD de 2 To est disponible à moitié prix sur Amazon. Il fera sans doute un excellent cadeau de Noël pour les heureux propriétaires de la PS5.

Remise de 47% sur le SSD de 2000 Go pour PS5

Disparue du marché depuis un moment, la PS5 s'était faite rare depuis sa sortie. En effet, il était difficile pour les gamers de se procurer la dernière console de Sony, souvent en rupture de stock. Mais récemment, elle commence peu à peu à refaire surface dans les magasins.

Si vous en avez déjà une ou que vous projetez d'en acheter, vous devez savoir que sa capacité de stockage n'est pas suffisante pour accueillir un grand nombre de jeux. Et pour cause, son système d'exploitation prend toute la place, laissant peu d'espace libre. Pour en profiter pleinement, il est vivement recommandé d'y intégrer un SSD, de 2 To idéalement.

En cette période de fêtes, Amazon lance une promo surprenante sur le SSD Samsung 980 pro. Avec une remise de 47%, il passe de 424,70 euros à 226,68 euros seulement, soit quasiment la moitié de son prix initial ! Pour un modèle de 2 To compatible avec la PS5, on peut dire qu'il s'agit d'une énorme affaire !

Le SSD parfait pour la PS5

Compatible avec la PS5, le SSD Samsung 980 Pro est un modèle ultra performant. Etant doté d'une vitesse de lecture et d'écriture qui atteint facilement les 7000 Mo/s, c'est une référence en matière de SSD pour PS5. Ainsi, vous n'aurez plus jamais de problème de chargement de jeux.

A l'heure où les SSD sont vendus à des prix inabordables, le SSD Samsung 980 Pro est en promo sur Amazon. Il s'agit pourtant d'un modèle de 2 To, largement suffisant pour stocker tous les jeux récents de la PS5.

Il faut savoir que ce SSD n'est pas compatible qu'avec la PS5. Il est également parfait pour améliorer la capacité de stockage de votre PC.