La PS5 est une console de jeu hautement performante, mais avec une faible capacité de stockage. Car son système d'exploitation prend toute la place, y intégrer un SSD est impératif. Bonne nouvelle pour les gamers, le SSD FireCuda 530 est actuellement en promo sur Amazon ! Ce modèle est parfait pour stocker des jeux de plusieurs Go. Alors, qu'attendez-vous pour profiter de cette réduction de folie ?

Une promotion alléchante chez Amazon

Le géant du e-commerce a toujours réussi à nous surprendre avec ses réductions de folie. Cette fois-ci, il compte bien faire plaisir aux gamers en proposant un SSD pour PS5 à un prix exceptionnel. Cet article essentiel pour tout propriétaire de PS5 est vendu à partir de 122,99 euros seulement !

Vous aurez le choix entre plusieurs références de la marque FireCuda, avec différentes capacités de stockage. Par ailleurs, nous vous recommandons d'opter pour un modèle avec dissipateur thermique. Plus performant et moins exposé aux risques de surchauffe, il est proposé à un prix que vous ne pourrez pas trouver ailleurs. Qu'attendez-vous ? Courez vite vous offrir ce SSD avant la fin de la promo. La rupture de stock est imminente !

SSD FireCuda 530 : le SSD parfait pour la PS5 !

Avoir une PS5 par les temps qui courent est une chance inestimable. En effet, il est difficile de mettre la main dessus actuellement, car elle est introuvable sur le marché. Mais pour profiter pleinement de cette console de jeu, avoir un SSD est plus que nécessaire. Sony annonce une capacité de stockage de 1 To, mais en réalité, on en a seulement pour 667 Go. Le reste de la mémoire interne est dédié au système d'exploitation.

Fort heureusement, le SSD FireCuda 530 est là pour vous sortir d'affaire ! Avec sa vitesse d'écriture de 6000 Mo/s et de lecture de 7300 Mo/s, c'est l'un des modèles les plus performants qu'on retrouve sur le marché. Compatible avec la PS5, le SSD FireCuda 530 va étendre le stockage de votre console de 1 To. Ce support de stockage est également disponible avec une configuration de 2 To, sans dissipateur thermique, à 228,99 euros au lieu de 307,73 euros.