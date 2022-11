Voilà qui risque encore de faire débat. Hier, dans une réponse à un tweet, Elon Musk a laissé entendre qu'il serait en effet tenté de lancer ses propres smartphones alternatifs en précisant même qu'il n'aura peut être pas le choix à l'avenir. Voici ce qui ressort de l'échange en question.

Elon Musk dans la téléphonie mobile ?

Ainsi sur Twitter, Elon Musk a pu déclarer :

Si Apple et Google retirent Twitter de leurs boutiques d'applications, @elonmusk devrait produire son propre smartphone. La moitié du pays serait heureuse de se débarrasser de l'iPhone et d'Android, qui sont partiaux et fouineurs. L'homme construit des fusées pour Mars, un petit smartphone tout bête devrait être facile, non ?

Dans la foulée Elon Musk ne s'est pas fait attendre pour se manifester :

J'espère bien sûr qu'on n'en arrivera pas là, mais oui, s'il n'y a pas d'autre choix, je ferai un téléphone alternatif.

On imagine bien que construire de zéro une troisième plate-forme mobile présenterait un immense défi. Cela intervient dans le contexte où l'on apprend que Apple et Google pourraient exiger 15 à 30 % des transactions effectuées par les applications présentes sur leurs magasins. Des frais très élevés qui viendraient entraver le désir de Elon Musk de monétiser (et rendre rentable) Twitter :

Les tarifs des magasins d'applications sont évidemment trop élevés en raison du duopole iOS/Android. Il s'agit d'une taxe cachée de 30 % sur l'internet.

Rien n'est encore fait/joué, mais vu la vitesse à laquelle un projet de Musk peut parfois se lancer (sur un coup de tête) tout est désormais possible.