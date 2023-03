L'IA s'immisce partout et cette fois cela concerne plus particulièrement les études et le chemin de croix pour les vœux Parcoursup.

Pour une fois, l'IA semble apporter quelque chose de positif. C'est ainsi que l'on peut apprendre l'existence de DORA, un algorithme conçu grâce à l’intelligence artificielle qui a pour objectif de vous aider dans vos vœux de Parcoursup que les plus vieux d'entre vous auront connu sous le nom de APB (Admission Post-Bac). L'algorithme DORA a été entraîné sur des centaines de milliers de données, ce qui permet à chaque étudiant d’avoir une information claire sur ses chances d’accéder à une formation.

DORA, l'IA pour vous simplifier la vie

Jean Martino, entrepreneur dans le secteur de l’éducation depuis plus de dix ans a fait le triste constat que de nombreux étudiants ne bénéficiaient pas d’un cadre scolaire ou familial propice à l’obtention de toutes les informations nécessaires pour candidater sur Parcoursup. Pour remédier à cela, l'homme a voulu mettre en place un algorithme pour automatiser le processus et donc égaliser un peu plus les chances.

L'outil DORA, histoire de vraiment vous prendre par la main, est capable de générer des lettres de motivation à partir des données fournies par l’utilisateur. L’outil est en plus entièrement gratuit, toutefois pour ne pas saturer la capacité des serveurs, un système de liste d'attente est en place. Cela permet aussi de faire le tri et de proposer ce service en priorité aux élèves qui en ont le plus besoin.

Le 9 mars, c'est bientôt

Pour tester l'IA, rien de plus simple il suffit de se rendre sur le site officiel et de s'inscrire. Ensuite, il faut se laisser guider :

Vous n'avez qu'à saisir vos notes, votre lycée d'origine et vos choix de spécialités : Dora s'occupe de tout". Plus de 10 000 formations référencées et notées grâce à un puissant algorithme d'intelligence artificielle. Dora vous indiquera vos probabilités d'admission et vous rédigera vos lettres de motivations

Jean Martino précise :

Nous sommes ravis de pouvoir offrir une solution gratuite et accessible pour aider les étudiants dans leur parcours d’orientation professionnelle. Nous espérons que DORA aidera des milliers d’étudiants à trouver la formation qui leur convient le mieux

Pour mémoire, le 9 mars 2023 est le dernier jour pour formuler vos vœux sur Parcoursup.