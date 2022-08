Comme chaque mois, la plateforme Disney Plus dévoile ses nouveautés et voici celles de septembre 2022 avec un paquet de beaux ajouts à l'occasion du Disney Day.

Le mois d'août 2022 sur Disney+ était déjà fort en nouveautés avec la préquelle d'un film cultissime, et le mois de septembre suit le même chemin. Bien évidemment, il y a encore beaucoup du Marvel et du Star Wars, mais aussi le retour de trois sorcières et une nouvelle série Cars. Voici le programme avec la sélection du Disney Day.

Les nouveaux films de septembre 2022 sur Disney+

Pinocchio (8 septembre)

Guillermo Del Toro (Le Labyrinthe de Pan, Pacific Rim...) ne sera pas le seul à adapter à nouveau la petite marionnette en bois à tendance mythomane, Pinocchio. Un nouveau film Disney réalisé par Robert Zemeckis, monsieur Retour vers le Futur, qui refait équipe avec Tom Hanks dans le rôle de Geppetto, le créateur de la sculpture, pour un long-métrage en live-action. À la musique, Alan Silvestri (Back to the Future, Abyss, Predator...) tentera de nous envoûter.

RRRrrr!!! (2 septembre)

L'école buissonière (2 septembre)

Edmond (2 septembre)

Le prénom (2 septembre)

Les nouveaux mutants (8 septembre)

Didier (16 septembre)

Les invisibles (16 septembre)

Rushmore (16 septembre)

Négociateur (16 septembre)

Ad Astra (23 septembre)

Jean de Florette (23 septembre)

Manon des sources (23 septembre)

The Binge (23 septembre)

Hocus Pocus 2 (30 septembre)

« Elles reviennent comme par magie ». Les terribles sœurs Sanderson incarnées par Bette Midler (Le Club des Ex, Et l'homme créa la femme...), Sarah Jessica Parker (Sex and the City, Footlose, Ed Wood...) et Kathy Najimy (Sister Act, Wall-E, La Fiancée de Chucky...) sont de retour près de 30 ans après le premier film qui, mine de rien, a sa petite réputation.

Dans cette nouvelle aventure, le trio infernal - tout droit surgi du XVIIe siècle et assoiffé de vengeance. va une fois de plus s’acharner sur la ville de Salem. Mais en cette veille de Toussaint, trois courageux lycéens vont tenter le tout pour le tout pour empêcher ces sorcières en furie de ravager la ville...

Une réalisation d'Anne Fletcher (La Proposition, En Cavale, 27 Robes...).

Les stagiaires (30 septembre)

Un bonheur n'arrive jamais seul (30 septembre)

Wedding Nightmare (30 septembre)

On ne peut pas s'empêcher de mettre en lumière Wedding Nightmare, LA belle surprise slasher de 2019 et de ces dernières années du duo Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, avec l'excellente Samara Weaving (The Babysitter, Guns Akimbo...). Les metteurs en scène de Scream 5 et du prochain Scream 6. Wedding Nightmare et la franchise de Wes Craven partage d'ailleurs cette dimension satirique.

On vous met la bande-annonce, mais le mieux reste d'y aller en étant vierge de toute image.

Les séries de septembre 2022

Grey’s Anatomy – Station 19 - saison 5 (7 septembre)

Sherlock - saisons 1 à 4 ( 7 septembre)

Terra Incognita (8 septembre)

La Zone : objectif survie (8 septembre)

Star Wars Andor (8 septembre)

Diego Luna fait un comeback dans le rôle de Cassian Andor après le réussi Rogue One : A Star Wars Story, l'un des rares épisodes modernes à faire globalement l'unanimité. Andor est une série originale qui se déroule justement 5 ans avant Rogue One.

La série « Andor » explore une nouvelle facette de la galaxie Star Wars en se concentrant sur le destin de Cassian Andor alors que ce dernier cherche à découvrir comment faire la différence en cette époque troublée. Elle relate l'histoire d’une rébellion encore balbutiante et comment individus et planètes se retrouvent peu à peu impliqués dans toutes sortes de conflits. C'est une période emplie de dangers, de trahisons et d'intrigues où cours de laquelle Cassian Andor va s'engager sur un chemin qui fera de lui le héros rebelle qui défiera le maléfique Empire Galactique.

Mike (8 septembre)

Wedding Season (8 septembre)

Cars : Sur la Route (8 septembre)

Les studios d'animation Pixar présente Cars : Sur la route, la nouvelle aventure de Flash McQueen et Martin, alors qu'ils quittent Radiator Springs pour un road trip à travers les USA afin de retrouver la sœur de la sympathique dépanneuse.

La série est un voyage à travers le pays avec Flash McQueen et Martin. Comme tout vrai road trip, chaque jour est une nouvelle mini-aventure aux rebondissements inattendus. Steve Purcell, réalisateur.

Spidey et ses amis extraordinaires (8 septembre)

American Crime Story - saison 3 (14 septembre)

The Resident - saison 4 (21 septembre)

Rookie Cops (21 septembre)

Les Kardashian - saison 2 (22 septembre)

The Gifted - saison 2 (28 septembre)

Les petits champions : Game Changer - saison 2 (28 septembre)

The Old Man (28 septembre)

Jeff Bridges (The Big Lebowski, K-Pax, Tron...) sera au cœur d'une nouvelle série originale, réservée à la rubrique pour adultes Star, The Old Man.

Adaptée du roman éponyme de Thomas Perry, « The Old Man » raconte l’histoire de Dan Chase, un ex-agent de la CIA en fuite depuis plusieurs années, contraint désormais d’assumer son passé pour assurer son avenir lorsqu’il découvre qu’un assassin tente de l’éliminer.

Les documentaires de septembre 2022 sur Disney Plus

9/11 : One day in America (7 septembre)

Marvel Studios Rassemblement : Le making of de Thor: Love and Thunder (8 septembre)

Obi-Wan Kenobi : Le retour d’un Jedi (8 septembre)

Un document qui revient sur la création de la série événement consacré à Ewan McGregor.

Ce documentaire explore le retour d'Obi-Wan Kenobi et d'Anakin Skywalker à l'écran toujours incarnés par les comédiens Ewan McGregor et Hayden Christensen. La réalisatrice Deborah Chow, les acteurs et l'équipe de la série se penchent sur leur parcours pour raconter une nouvelle histoire avec les personnages emblématiques de Star Wars, Obi-Wan Kenobi, Dark Vador et la Princesse Leia, tout en introduisant de nouveaux héros et méchants dans la saga