Avec pas moins de 30 millions de personnes qui utilisent des applications d’IA sur Discord chaque mois, il était assez évident que la plateforme allait se mettre sérieusement à l'intelligence artificielle de manière officielle via des nouvelles fonctionnalités. D'autant que depuis la démocratisation de ChatGPT, c'est devenu la folie sur le web avec de plus en plus de nouvelles personnes qui s'intéressent au sujet.

L'IA au cœur de Discord

Ainsi, Discord s’appuie aujourd’hui sur la technologie d’OpenAI pour proposer un "concurrent" à ChatGPT avec le nouveau chatbot Clyde. Comme le note Discord, la semaine prochaine, Clyde prendra vie de manière native dans Discord, en utilisant la technologie OpenAI. On peut apprendre que Clyde peut désormais répondre à des questions et avoir des conversations approfondies avec vous et vos amis. Pour cela, il suffit de taper @Clyde dans un serveur pour discuter avec Clyde dans n'importe quel canal. Vous pouvez même demander à l'IA de lancer un fil de discussion pour un groupe d'amis. Il peut aussi recommander des listes de lecture et accéder aux GIF et aux emojis comme n'importe quel utilisateur de Discord.

Cette IA est conçue pour aider les amis à passer du temps ensemble, avec une approche privilégiant la confidentialité et l'optionnel. D'ailleurs, pour votre sécurité Clyde ne peut accéder qu'aux messages qui lui sont envoyés directement ou qui sont envoyés dans un fil de discussion qu'il a créé. Enfin le bot devrait s'améliorer de jour en jour en apprenant à vous connaitre.

AutoMod AI

La prochaine étape de Discord est AutoMod AI. Globalement il s'agit d'une IA pour faire du travail de modération. Discord fait passer AutoMod à la vitesse supérieure en exploitant la puissance des grands modèles de langage. Les modérateurs peuvent s'appuyer sur l'IA d'AutoMod, qui utilisera la technologie OpenAI pour trouver et alerter le modérateur lorsque les règles du serveur ont été enfreintes... Bref c'est un peu l'aide policière pour un modo qui devrait faire gagner beaucoup de temps.

