Le Cybertruck de chez Tesla est un véhicule qui a de quoi fasciner. Déjà il propose un design assez hors norme, très futuriste et très inspiré de la science fiction. Mais au delà de l'aspect purement esthétique, le constructeur américain souhaite aussi en faire un modèle de résistance. Au niveau de ses vitres c'est vrai, mais aussi de son châssis et sa partie métallique.

Le Cybertruck, une résistance à toute épreuve ?

Le matériau de la Cybertruck est un acier inoxydable 30X laminé à froid, qui d'après les premiers informations devrait dépasser ce qui se fait actuellement dans le milieu de l'automobile. Notamment au niveau de la déformation, de la traction et de la corrosion. C'est d'ailleurs dans ce dernier domaine que Tesla devrait surpasser tout le reste rendant inutile d'ajouter une couche de protection supplémentaire. C'est dans ce contexte que le constructeur a déposé un brevet sur un nouvel alliage d'acier "ultra-dur". Celui porte le nom complet de "Ultra-Hard Cold-Worked Steel Alloy".

Dans certains modes de réalisation, au moins un panneau extérieur et/ou une carrosserie du véhicule comprend l'alliage d'acier. Dans certains modes de réalisation, l'architecture du véhicule est conçue de sorte que les panneaux extérieurs du véhicule contribuent également aux performances structurelles du véhicule, un tel panneau extérieur d'un pouvant être appelé « exosquelette ». Dans certains modes de réalisation, le panneau extérieur est formé à partir d'une tôle métallique monolithique. Dans certains modes de réalisation, la résistance à la corrosion de la tôle métallique monolithique permet d'utiliser le panneau extérieur du véhicule sans application d'un revêtement anticorrosion ou d'un agent de protection contre la corrosion (par exemple de la peinture).

Un acier pour les dominer tous

Tesla précise que celui-ci dépasse tous les alliages du marché à l'heure actuelle et que aucun autre matériau ne pouvait répondre à ses besoins. On ne sait toujours pas qui va fabriquer cet alliage pour Tesla, mais il y a eu des rumeurs selon lesquelles Steel Dynamics, qui exploite une nouvelle usine au Texas, non loin de l'endroit où Tesla prévoit de fabriquer le Cybertruck, pourrait être un partenaire potentiel.