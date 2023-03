Faire un CV est la première étape par laquelle tout le monde passe pour trouver du travail, et parfois, cette phase, souvent chronophage et fastidieuse, s'avère être un blocage chez beaucoup de personnes. ChatGPT est là pour faciliter cette étape ! En effet, l'intelligence artificielle d'OpenAI est à présent capable de vous élaborer un CV de toutes pièces, et ce, en un temps record. On vous explique comment procéder.

Deux éléments préalables s'imposent. Premièrement, avant même d'accéder à ChatGPT, vous devez soit avoir un modèle de CV préexistant, soit vous baser sur un modèle proposé sur Word, Docs, ou quelconque application tierce. Pour pouvoir utiliser ChatGPT, il vous faudra bien évidemment être muni d'un compte. Pour ce faire, rien de plus simple, l'inscription se fait en quelques clics seulement. Une fois ces deux conditions cochées, vous pourrez commencer l'élaboration de votre CV.

Pour débuter, il vous suffira de résumer votre cursus scolaire, compétences, loisirs, formations et expériences professionnelles, et ce, de la manière la plus synthétique possible. Cela dépendra de la quantité d'informations. ChatGPT s'appuiera ainsi sur cette base pour créer un CV conforme aux normes. Il pourra, en précisant la nature et les exigences de l'entreprise à laquelle vous souhaitez postuler, faire en sorte que votre CV s'adapte à la nature exacte du poste que vous convoitez. Ce qui augmentera ainsi vos chances de décrocher le poste.

Le fait que GPT-3.5 arrive à créer un CV de toutes pièces en se basant seulement sur quelques lignes en dit long sur la puissance de cette IA et sur sa capacité à comprendre le langage humain. Il faudra quand même faire attention, les formulations de ChatGPT ne sont pas tout le temps parfaites, particulièrement en français. Tâchez de relire votre CV en entier avant de l'envoyer à une quelconque entreprise.

Affiner votre CV selon vos critères.

En effet, ChatGPT a la capacité de rendre vos compétences plus attrayantes en vous proposant plusieurs formulations. Exemple : si vous lui demandez de rendre la compétence « maîtrise de l'anglais » plus attrayante, l'IA vous proposera alors :

ChatGPT est ainsi capable de faire office d'assistant pour votre CV. Il est capable de vous poser des questions à fin d'organiser ce dernier exactement de la manière dont vous le souhaiter.

En conclusion, voici les étapes à suivre pour vous créer un CV en faisant recours à ChatGPT :