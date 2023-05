Après deux ans de disette et de hausses de prix drastiques dans le milieu de la carte graphique, l'évolution semble aller dans le bon sens. Du moins c'est ce que l'on peut découvrir via différents chiffres qui concernent pour l'instant le marché chinois.

Les prix sur le marché sont en baisse

Il y a encore peu de temps le prix de vente conseillé sur le marché de la carte graphique était allégrement dépassé chez la majorité des constructeurs et chez les revendeurs. Pire il fallait se battre ou participer à des files d'attente pour avoir la chance de pouvoir obtenir un GPU... Si désormais les problèmes de stock semblent résolus, le prix lui est encore assez haut même si il a tendance à redescendre au fil des semaines. Et tout ceci semble se confirmer en Chine, berceau de la carte graphique à en juger par divers analystes. Comme le reporte nos confrères de Wccftech le marché chinois de la carte graphique est en train de sérieusement bouger avec des baisses de l'ordre de -20%.

© Wccftech. Un tableau qui représente le marché du GPU en Chine chez Nvidia, AMD et Intel.

De base le MSRP (le prix catalogue) est plus faible qu'en Europe ou dans le reste de l'Occident notamment à cause de l'absence des taxes d'importation et la proximité avec les sites de production. Malgré tout, l'écart de prix entre le dit MSRP et les revendeurs est assez significatif.

Ces baisses de prix reflètent l'état du marché des PC dans son ensemble, qui a connu une baisse importante avec une reprise attendue au second semestre 2023. Les détaillants et les entreprises offrent d'ailleurs depuis peu (surtout en Angleterre et aux USA malheureusement) des remises importantes. Par exemple, la carte graphique AMD Radeon RX 7900 XT 20 Go a récemment atteint son prix le plus bas jamais enregistré de 762 dollars aux États-Unis , marquant une baisse de 15 % par rapport à son prix catalogue d'origine à 899 dollars. Cela peut paraitre minime mais au vu de la situation il y a encore quelques mois c'est une excellente nouvelle.

Une baisse de prix à prévoir sur le secteur de la carte graphique en France ?

Chez les revendeurs français, le prix est aussi en train de baisser. Néanmoins c'est moins important que la situation outre-Atlantique. La AMD Radeon RX 7900 XT 20GB la moins chère est par exemple à 899 euros chez LDLC. On est loin du prix pratiqué en dollars mais c'est toutefois assez notable, la courbe des prix est en train de redescendre.