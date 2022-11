Qui a dit que les smartphones ne se pliaient pas ? Samsung relève le défi en lançant le premier smartphone pliable : le Galaxy Z Flip ! Si certains ont vite couru se l'acheter dès sa sortie, d'autres encore sont restés retissant à propos de ce concept.

Si vous aussi, vous étiez curieux d'essayer ce smartphone au design futuriste, bonne nouvelle ! À l'occasion du Black Friday, Samsung Galaxy Z Flip 3 et vendu à moins 34% sur Darty ! Ce petit bijou de chez Samsung fait partie des Smartphone le plus cher de la marque. Selon la rumeur, Samsung n'approuve pas du tout le nouveau prix donné à son Smartphone...

Galaxy Z Flip 3 : son prix plié en deux pour le Black Friday

Avec son design d'ancien téléphone à clapet et sa dalle AMOLED de smartphone de dernière génération, le Samsung Galaxy Flip 3 est le combo parfait entre modernité et vintage. Si certains le trouvaient sans intérêt, des curieux profiteraient du Black Friday pour se l'offrir. Il faut savoir que le Flip 3 est sorti juste avant le dernier modèle de la gamme, qui est le Galaxy Flip 4.

S'il ne s'agit pas du modèle le plus récent, ce smartphone a toutes les caractéristiques d'un grand. Son prix initial est de 1000 euros, mais il sera vendu à 699 euros seulement grâce à une remise de 34% sur Darty à l'occasion du Black Friday. Alors, si vous aussi, vous êtes tenté de tester ce smartphone à clapet des temps modernes, n'attendez plus ! Direction Darty avant la fin du stock !

Contre toute attente, le Galaxy Flip 3 est un smartphone solide et compact !

Avec ses caractéristiques avantageuses, tout porte à croire que le Galaxy Flip 3 est le plus récent Smartphone de Samsung. Il dispose d'un écran AMOLED Full HD +, est compatible avec la 5G, dispose d'un stockage de 128 Go et d'une RAM de 8 Go.

Doté d'un écran pliable POLED pliable, ce smartphone est comme tous les autres une fois déplié. Tous les tests effectués pour tester sa solidité sont très concluants : même après un total 418 506 pliages et dépliage, le Smartphone est toujours fonctionnel. Une fois plié, le Galaxy Flip 3 vous permet d'accéder à vos notifications grâce à son écran de 1,9 pouce. Il est même possible de prendre des photos sans le déplier.

Ce n'est pas tout, le Galaxy Flip 3 est aussi un excellent Smartphone pour la communauté gamer, grâce à son processeur très puissant qui est le Snapdragon 888. Côté photo, l'appareil est doté d'un capteur principal de 12 mpx et d'un capteur frontal de 10Mpx, ce qui est suffisant pour faire de beaux clichés. Ce qu'on reproche cependant au Galaxy Flip 3 est sont autonomie réduite. Avec une batterie de 3300 mAh seulement, le smartphone peine à tenir plus d'une journée. En utilisation intensive, il ne peut tenir plus d'une matinée, ce qui est fort regrettable pour un smartphone d'une telle performance.