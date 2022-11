Le Black Friday se poursuit sur Amazon, au grand bonheur de ses clients ! Ce matin encore, le géant du e-commerce publie 8 nouvelles promotions alléchantes. Faites vos achats aujourd'hui avant demain, car les ruptures des stocks sont imminentes.

Les promotions continuent chez Amazon, ainsi que chez Darty et Cdiscount. Black Friday, cet événement tant attendu par le public, offre la chance chaque année de faire de belles économies sur ses achats. Coïncidant avec les fêtes de fin d'année, le Black Friday est, en effet, l'occasion rêvée pour faire l'achat de vos cadeaux de Noël à des prix extraordinaires !

Mais, avec autant d'offres qui apparaissent chaque jour, difficile de savoir où donner de la tête. Pour vous aider, nous avons établi une sélection des meilleurs produits à shopper.

Black Friday : les offres à ne surtout pas rater !

Les offres Black Friday :

Pour découvrir les offres sur Amazon, c'est ici :

Le Black Friday : un événement tant attendu par les Français !

Avec l'inflation qu'a récemment connue la France dans de nombreux secteurs, les Français se réjouissent d'avoir enfin droit à des promotions. Pas étonnant alors que cet événement suscite autant d'intérêt chez le public. Et ça, les sites d'e-commerce l'ont bien compris, en lançant, à chaque mois de novembre, des promotions plus extravagantes les unes que les autres .

Amazon a choisi d'ouvrir le bal des réductions bien avant le jour J, afin de faire profiter une grande partie de ses clients. C'est bien connu : les articles en promo durant le Black Friday disparaissent rapidement. Des pépites, apparues depuis le début de l'événement, tels que l'iPhone 14 ou encore le Microsoft Surface 8, sont déjà en rupture de stock. Mais il ne faut pas se décourager, car Amazon prévoit de lancer ce jeudi des offres encore plus avantageuses.

Par ailleurs, il faut savoir que le Black Friday n'est pas seulement des réductions sur les appareils high-tech, périphériques audio et Smartphone. Sur Amazon, les logiciels aussi sont en promo. Le moment est donc bien choisi pour acheter l'anti-virus hors de prix que vous hésitiez encore à acquérir. Ainsi, l'anti-virus BitDefender est proposé à -65% de son prix initial, pour le grand bonheur des utilisateurs de Microsoft. Si vous avez un Macbook, optez pour Intego, qui est aussi proposé à un prix bien réduit. Ce qui est bien avec les logiciels lors du Black Friday, c'est qu'ils ne peuvent pas connaître de rupture de stock. Cependant, il faudra se résoudre à faire son achat avant la fin de la promotion, car celle-ci a une date limite.

Profitez du Black Friday pour faire le plein de cadeaux !

Le Black Friday assure vos arrières encore une fois, en vous permettant de faire l'achat de vos cadeaux de Noël à des prix incroyables. Grâce aux offres exceptionnelles qu'on retrouve sur les sites d'e-commerce, à l'exemple d'Amazon et de Cdiscount, vous allez pouvoir acheter des cadeaux à toute votre famille sans vous ruiner ! Le moment est donc venu pour préparer les cadeaux de Noël.

Outre les produits hauts de gamme vendus à des prix cassés, il est possible de trouver un tas d'autres articles en promo lors du Black Friday. En achetant vos cadeaux à des prix bas, vous allez pourvoir garder de l'argent de côté pour votre plaisir personnel. Ce Noël, vous n'offrirez pas de présents qu'aux autres, mais également à vous-même. L'événement emblématique du Black Friday a débuté depuis plus d'une semaine, mais les promotions continuent. Si vous ne voulez pas passer à côté des belles offres d'Amazon, commencez dès maintenant à voguer sur le site à la quête des meilleurs réductions.

L'avantage de faire ses courses de Noël sur Amazon est que le site offre des réductions même sur les produits High-Tech, récemment sortis. Tel est le cas du MacBook Air M2, vendu avec une remise de 10%. C'est alors l'occasion rêvée pour les gameurs, développeurs et Geek de faire le plein des bonnes affaires. Si vous avez un être cher adepte de ce genre de produits, vous pourrez enfin lui offrir le cadeau de ses rêves pour Noël, sans vider votre portefeuille. Cet être, aux goût raffinés, est difficile à satisfaire ? Fort heureusement, vous aurez jusqu'au 31 janvier pour faire votre retour si le cadeau ne plaît pas à celui à qui vous l'avez offert ! Que pouvons-nous espérer de mieux pour Noël ?

Black Friday : chez Amazon, le client est roi !

En tout ce qui est ventes flash, ristournes et rabais sur les produits, Amazon est encore une fois élu numéro 1 des sites de vente en ligne. En plus des promotions étonnantes qu'il propose, même sur des produits récents, le géant du e-commerce offre également de nombreux privilèges à ses clients. En effet, souvent, faire ses achats sur Amazon est plus avantageux que d'acheter les mêmes produits sur le site du fabricant.

C'est un fait : Amazon est le seul e-marchand à prolonger la durée des rétractions jusqu'à la fin du mois de janvier 2023, tandis que, sur les autres sites, vous avez seulement droit à 14 jours pour faire votre retour. Cet avantage en or vous permet d'acheter vos cadeaux de Noël tout en étant serein, car, si les destinataires n'en sont pas satisfaits, vous pourrez prétendre à un remboursement. Ainsi, lorsque vous croiserez une pépite sur Amazon, nul besoin de réfléchir à deux fois avant de la commander. Au pire, vous pourrez la rendre sans qu'il n'y ait le moindre souci.

Mais en plus de ces avantages, gages de de souplesse et de réactivité, Amazon garantit à ses clients les prix les plus bas du marché. Difficile, en fait, de faire mieux en termes de tarifications et de conditions de retour. Le site d'e-commerce pense au bien-être de ses clients et met tout en œuvre pour rendre leur shopping agréable.

C'est d'ailleurs pour cela qu'il a choisi de publier ses offres promotionnelles avant le 25 novembre, afin d'en faire profiter tout le monde. Notons qu'Amazon estime qu'il est préférable de mettre en ligne les produits en promo chaque jour, graduellement, car avec les ruptures de stock, il serait difficile d'avoir encore des articles à proposer le jour J.

Inutile alors d'attendre jusqu'à demain pour commencer à profiter du Black Friday sur Amazon, car des centaines d'offres alléchantes vous attendent déjà !