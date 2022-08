Samsung profite donc du calme de l'été pour annoncer ses nouveaux produits dont bien evidemment les nouveaux smartphones pliants, les Samsung Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. Le constructeur coréen a aussi annoncé de nouvelles montres connectées et de nouveaux écouteurs.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4, smartphone très haut de gamme

Le design ne change pas par rapport à la version 3 et les changements se font surtout à l'intérieur avec notamment une charnière plus compacte dont Samsung assure un cycle de fermetures/ouvertures d'au moins 200 000. Notons aussi que les bords d’écran sont plus fins, l’écran externe a donc été légèrement élargie, idem pour l'écran extérieur. La caméra a le droit aussi à du changement, puisqu'elle est cachée sous l'écran.

Pour la photo on fait un bond en avant avec la présence d'un grand-angle principal avec un capteur de 50 Mégapixels, un ultra grand-angle avec un capteur de 12 Mégapixels et un objectif longue focale avec un capteur de 10 Mégapixels. Le capteur en question propose un zoom optique de 3x et donc un Space Zoom de 30x. Ce qui est tout bonnement impressionnant.

Coté interface et applications, les nouveautés se trouveront du côté de la surcouche UI qui propose une nouvelle barre de tâches façon Windows avec plus de raccourcis. Le constructeur propose aussi un basculement plus rapide entre les applications sans avoir besoin de passer par l'accueil du téléphone.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est disponible en 3 coloris à savoir Noir, Anthracite et Ivoire. Un 4ème coloris (Bordeaux) existe mais il est exclusif au site de Samsung. Il en va de même pour la version 1To du téléphone. Prévu pour le 25 aout prochain il faudra tout de même débourser 1799 euros soit le prix d'un bon PC...

Le Samsung Galaxy Z Flip 4, le pliant plus abordable

Toujours pour les smartphones, il faut évidemment parler du Galaxy Z Flip 4. Cette nouvelle itération propose un design plus angulaire et une bordure d'écran plus fine. Samsung propose 4 couleurs à savoir Graphite, Bleu, Or Rose et Lavande. Une édition Bespoke existe aussi comme pour le Flip 3, il s'agit d'une version du smartphone avec plus de personnalisations, et ainsi plus de choix de couleurs pour permettre jusqu'à 75 combinaisons possibles.

L'écran externe permet d'avoir un accès rapide aux fonctionnalités comme le WiFi, bluetooth, mode avion, etc mais aussi enfin la possibilité de pouvoir répondre aux messages. Le second écran à l'arrière mesure 1,9 pouce et dispose d'une résolution de 260 par 512 pixels.

Sa résistance au choc a été améliorée et sa légèreté également. Se faisant, la charnière a aussi été revue pour en faire un smartphone pliant plus durable comme c'est le cas pour le Fold 4. Toujours onéreux mais tout de même un peu moins que son grand frère, il faudra débourser la somme de 1109 euros pour une disponibilité le 26 aout prochain.

Samsung Galaxy Watch 5, nouvelle montre connectée

On change de sujets et on passe aux montres avec la présentation de la Galaxy Watch 5. Celles-ci se déclinent en deux modèles. Le premier modèle est la Watch5 avec deux tailles de cadran, 40mm et 44mm et le second est la Watch5 Pro qui dispose d'un plus grand cadran de 45mm. L'écran de la version 40mm a une dalle AMOLED de 1,19 pouce d'une définition de 369 pixels par 396 pixels. La version 44mm possède elle un écran de 1,36 pouce avec une définition de 450 par 450 pixels.

Le design de la version Pro est identique et c'est surtout sa solidité qui est mise en avant par Samsung. Faite en titane et avec un verre Sapphire, elle devrait résister au pire. Parfait pour les aventuriers (et les étourdis). Elle possède aussi une grosse batterie de 590 mAh qui lui offre une autonomie de 80 h. Coté stockage on retrouve tout de même 16 Go pour pouvoir y stocker de la musique.

Pour les hypocondriaques, sachez que la Watch5 sera capable de mesurer pendant votre sommeil votre taux d’oxygène dans le sang mais aussi de détecter vos ronflements (le déni c'est terminé). Enfin, on retrouve la capacité de mesurer la composition corporelle, de muscles et d’eau dans le corps en temps réel. Bref, de quoi surveiller votre corps. La Watch5 sera au prix de 299 euros en version 40mm et 329 euros en version 44mm. La Watch5 Pro est plus onéreuse et il faudra compter 469 euros et 519 euros pour la version 5G.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro, les écouteurs sans fil

Enfin, nous avons pu découvrir les nouveaux écouteurs du constructeur. Le design est un poil différent et plus aérodynamique (dixit Samsung), et le poids est 15% plus léger avec l'ajout du support du son Hi-Fi 24bit. La réduction de bruit a été améliorée, avec la possibilité de se désactiver lorsque les écouteurs détectent qu’une personne vous parle directement. Elle est pas belle la vie ? Par contre il faut tout de même débourser 229 euros pour en profiter