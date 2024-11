Cette année, ASUS, avec sa gamme ROG (Republic of Gamers), a mis en place des promotions intéressantes sur plusieurs de ses produits phares et chez plusieurs revendeurs. Voici un court tour d’horizon des meilleures offres du Black Friday chez Asus.

Les souris gaming Asus à prix fou pour le Black Friday

Tout d'abord, la ROG Harpe Ace Aim Lab Edition ML est la souris idéale pour les joueurs qui cherchent un équipement de pointe, léger et réactif. Avec un poids plume de 59g et un capteur optique ROG Aimpoint de 36 000 DPI, elle garantit des mouvements précis et une réactivité instantanée, même dans les moments les plus intenses d’un match. Si vous vous demandez si elle est faite pour vous, notre test soulignait sa performance en conditions réelles et sa prise en main confortable. Pour le Black Friday, cette souris de chez Asus s'offre une belle promotion avec 50€ de moins que son prix de base.

ROG Harpe Ace Aim Lab Edition

ROG Harpe Ace Aim Lab Edition

Cette version « standard » de la ROG Harpe Ace est idéale si vous cherchez un bon compromis entre qualité et prix. Avec des caractéristiques similaires à sa grande sœur, comme le capteur ROG Aimpoint et la connectivité sans fil, elle vous permettra de jouer avec fluidité et précision, sans trop creuser votre budget. Aussi, dans notre essai, nous mettions en avant la qualité de fabrication et la rapidité de réponse, qui en font un excellent choix pour un usage quotidien.

ROG Keris II Wireless Ace

Pour ceux qui privilégient la légèreté et la performance, la ROG Keris II Wireless Ace est une option de choix. Pesant seulement 54g et équipée d’un capteur optique de 42 000 DPI, elle promet une précision de haut niveau. Son taux de sondage de 8 000 Hz assure une réactivité quasi instantanée, même lors des sessions les plus nerveuses. Nous avions aussi testé cette souris et avions particulièrement apprécié son confort ergonomique et sa capacité à s'adapter aux besoins des joueurs exigeants.

Les meilleures offres Black Friday sur les claviers Asus

Le ROG Strix Scope II 96 Wireless est un clavier compact qui conserve l’essentiel d’un pavé numérique tout en offrant un format réduit, idéal pour optimiser l'espace sur votre bureau. Avec ses touches mécaniques réactives, son éclairage RGB et sa connectivité sans fil, il allie performance et style. Nous avions apprécié sa réactivité, son confort (et son silence) de frappe, sa personnalisation grâce à Aura Sync et ses switches remplaçables en un clin d’œil dans notre

test.

ROG FALCHION RX LP

ROG FALCHION RX LP

Le ROG FALCHION RX LP est, quant à lui, un clavier sans fil qui séduit par son format compact et ses performances. Il propose des touches mécaniques stables et une grande autonomie, tout en restant léger. C’est le choix parfait pour ceux qui recherchent un clavier pratique sans sacrifier la réactivité et le confort. Et comme si ce n'était pas assez, une belle promotion de 40€ vous attend à l'occasion du Black Friday chez Asus.

Plus de performance avec ses manettes ROG

La ROG Raikiri Pro est une manette haut de gamme qui combine confort et fonctionnalités avancées. Avec ses boutons programmables et une prise en main ergonomique, elle offre une expérience immersive, parfaite pour les longues sessions de jeu. Nous l’avions elle aussi testée et avions apprécié son design soigné, la réactivité de ses boutons, l’écran, sa personnalisation poussée ou encore son câble de 3 mètres ultra solide.

ROG Raikiri

ROG Raikiri

La ROG Raikiri est la version plus accessible de la Pro, tout en offrant de très bonnes performances pour les joueurs. Elle reste confortable et réactive, avec une bonne prise en main, idéale pour ceux qui veulent une manette de qualité à un prix plus abordable.

La cerise sur le gâteau signée Asus

Pour parfaire votre setup gaming, le casque sans-fil TUF H3 Wireless vous offrira un son de qualité avec un confort inégalable, notamment dû à son poids plume de 294 grammes. Que vous choisissiez de jouer une seule partie ou de longues heures, il fera totalement l'affaire grâce à sa technologie Son Surround Virtuel 7.1. Actuellement en promotion, vous pourrez le trouver à seulement 69.99€ contre 80.99€ chez Topachat.

TUF H3 Wireless

Routeur WiFi 6 : ROG Rapture GT6

Le routeur Wifi 6 ROG Rapture GT6 est idéal pour éviter les coupure en plein jeu. En effet, à quoi bon avoir l'équipement de rêve si on ne peut pas s'en servir à cause d'une mauvaise connexion ? Avec ses performances de haut niveau et sa couverture pouvant aller jusqu'à 5 800 pieds carrés, ce routeur vous protègera de tout problème internet.

Lui aussi profite d'une promotion de 9% sur Amazon faisant baisser son prix de 229.95€ à 209.99€.

routeur Wifi 6 ROG Rapture GT6

Ecran Fast IPS : ROG Strix XG27ACS

Enfin, que serait le setup parfait sans un écran gaming ? Une fois de plus, la gamme ROG d'Asus réponse présente avec le ROG STRIX XG27ACS de 27 pouces. Avec un temps de réponse d'1 ms et une fréquence de balayage de 180 Hz, le confort sera au rendez-vous durant vos longues heures de jeu.