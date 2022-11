Si votre configuration actuelle commence à fatiguer ou que vous cherchez tout simplement un nouveau PC Portable à vous mettre sous la main pour jouer à vos jeux PC favoris, alors c'est le moment parfait. Profitez du Black Friday avec un laptop à seulement 629 euros.

Un laptop ASUS avec une RTX 3050 pour le Black Friday

Ce Black Friday 2022 est donc LA bonne occasion de craquer pour un PC portable avec ce très beau modèle ASUS TUF Gaming A15 qui est actuellement disponible sur CDiscount au prix assez unique de 629 euros. Il s'équipe notamment d’un écran de 15,6 pouces en Full HD avec une fréquence de rafraichissement de 144Hz histoire d'avoir une très bonne fluidité d'image.

Pour son "moteur" il fonctionne grâce à un vigoureux processeur AMD Ryzen 5 4600H qui est cadencé à 3 GHz avec pour l'épauler la fameuse carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050, qui en a assez dans le ventre pour vous permettre de profiter de la grande majorité des jeux en faisant seulement quelques concessions. Clairement parfait pour tout un panel d'usages, il dispose aussi de 16 Go de RAM (pouvant monter à 32 Go) ainsi qu'un SSD de 512 Go pour le stockage. Que demande le peuple ?

Attention toutefois, le laptop est fourni nu sans système d'exploitation, mais pour le prix ça ne devrait pas poser trop de soucis.