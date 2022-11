Enfin le jour J ! C'est officiellement le Black Friday ! Si la tradition veut que ce soit aujourd'hui qu'on lance les promos, Amazon a fait autrement en révélant ses promotions avant l'heure. Il en était de même sur Cdiscount et sur le site de la Fnac. Ces trois géants de l'e-commerce ont lancé des promos surprenantes sur de nombreux produits High-Tech récents.

Comme chaque année, le Black Friday a lieu le dernier vendredi du mois de novembre. En ce 25 novembre 2022, les promotions sont publiées par centaines sur les sites e-marchands, à l'exemple d'Amazon et d'AliExpress. Mais cette année, c'est Amazon qui l'emporte sur ses concurrents, avec ses ristournes incroyables qui ont enflammé la toile depuis le début du mois. Avec ses ventes flash, rabais sur les produits récents et délais de retour prolongés, Amazon est sans doute le premier e-commerce où il faut faire son shopping du Black Friday.

Black Friday : les offres à ne surtout pas rater !

Les offres Black Friday :

Téléphonie :

Image & Son :

Informatique :

Divertissement :

Objets connectés :

Electroménager :

Autres :

Pour découvrir les offres sur Amazon, c'est ici :

Black Friday : un événement phare

La tradition du Black Friday existe depuis longtemps, mais cette année, l'événement a pris une ampleur inédite, en partie grâce à Amazon. Le site d'e-commerce a tellement pris l’événement à cœur que tout portait à croire qu'il en était l'inventeur. Malgré le fait que ce ne soit pas le cas, rappelons-nous cependant que c'est Amazon qui a lancé ce concept pour la première fois en France. L'e-marchand sait donc comment se démarquer de ses concurrents en cette occasion.

Mais ce n'est pas qu'Amazon qui s'intéresse à l’événement premium de l'année. Cdiscount, Aliexpress, Darty et beaucoup d'autres ont, eux aussi, participé avec des promotions alléchantes. L'avantage avec le Black Friday est qu'il est accessible à tous. En effet, aucun site n'exige à ses clients de se souscrire aux programmes de fidélité pour pouvoir profiter des promos. De ce fait, même si vous n'avez jamais effectué d'achat sur les sites en question, vous pourrez profiter des ventes flash, concours et promotions offertes. C'est d'ailleurs pour cela que cet événement est très convoité dans le monde entier.

Mais le Black Friday n'est pas comme les soldes d'hiver ou autres promotions banales. Pour cette occasion, ce sont des produits hauts de gamme qui sont proposés à la vente, à des prix cassés. Il ne s'agit pas de vider les stocks des invendus, mais plutôt de surprendre le consommateur avec des produits premium moins chers que d'habitude. Pendant le Black Friday, ce sera l'occasion pour vous d'acheter la toute dernière console de jeux, un PC performant ou même le dernier iPhone de chez Apple, à des prix plus que raisonnables.

Qui est le meilleur site d'e-commerce de l’événement ?

Cette année pour le Black Friday, il serait difficile de dire quel e-marchand remporte la première place du podium. Tous se sont surpassé pour faire de l'évènement l'un des plus marquant de l'année. Certes, Amazon à su se faire remarquer avec ses pépites, comme l'iPhone 13, 14 ou encore les casque Bose QC 45 et QC SE, à des prix nettement plus abordables que ceux des fabricants.

Néanmoins, il faut dire ce qu'il en ait, Cdiscount à lui aussi mis les bouchées doubles. Il propose de nombreuses références de la marque Apple, comme les Airs pods Pro, à des prix que nous n'avons encore jamais vu ailleurs. Celui ci à également suivi Amazon dans sa lancée en offrant des remises exceptionnelles sur l'iPhone 13. On y retrouve aussi de nombreux autres appareils électroniques de marque à prix réduit, notamment lors des ventes flashs. Tout comme Amazon, Cdiscount a débuté les remises depuis plus de 2 semaines déjà, afin d'en faire profiter un bon nombre de sa clientèle.

Aliexpress quant à lui, fut discret pour l'évènement, mais lança depuis hier des promotions à couper le souffle. Ce géant du commerce en ligne réserve ses meilleures ristournes pour aujourd'hui. Il offre des remises sur de nombreux produits de marque haut de gamme Asiatique, parmi eux des Best-seller. On peut notamment y trouver le fameux Smartphone Redmi Note 11, à un prix cassé en deux !

Avec tous les efforts fournis par ces sites d'e-commerce, on peut difficilement élire le meilleure. On peut cependant affirmé qu'ils ont tous contribuer à rendre cet évènement l'un des plus appréciés et des plus convoités en France, Ainsi que partout ailleurs. Avec leurs promotions de folie, leurs conditions de retours très softs et leur livraison gratuite, nul doute qu'ils méritent tous le titre de meilleur e-marchand du Black Friday. Alors, qu'attendez-vous pour commencer votre shopping en ligne ?

Un événement premium pour des clients premium

Durant le Black Friday, ce ne sont pas que les promotions qui furent avantageuses cette année. Les grands sites d'e-commerce ont voulu rendre l'évènement plus qu'agréable pour leur clients, en leur offrant des avantages exceptionnelles en terme de conditions d'achat. Tout d'abord, tous sans exception offrent une livraison à domicile gratuite pour tout achat effectué durant le Black Friday.

En ce qui concerne le délai de retour, celui ci est fixé à 14 jours pour la plupart. Pendant cette période, le client sera libre d'échanger son article ou de demander un remboursement. Amazon met la barre très haute avec son délai allant jusqu'au 31 janvier. Il est suivi par Cdiscount, qui offre la possibilité de renvoi jusqu'au 8 janvier 2022. Ainsi, vous pourrez faire vos achats sereinement, étant donné que vous avez une longue période pour prétendre à un remboursement.

Ce sera donc sans stress et sans pression que vous allez pouvoir choisir vos cadeaux de Noel sur ces deux cybermarchands. En cas de problème quelconque, vous pourrez toujours rectifier le tir. Si le cadeau ne plait pas à son destinataire par exemple, il vous sera possible de lui offrir autre chose en effectuant un retour. Ce sera également pour vous l'occasion de vous faire plaisir. Vous pourrez enfin avoir ce produit high tech hors de prix que vous convoitiez tant. Les plus chanceux ont déjà profiter des ventes flashs et autres réductions proposées par Amazon et Cdiscount depuis plus d'une dizaines de jours.

Avis aux retardataires : l'évènement du Black Friday prendra fin aujourd'hui. Alors, qu'attendez vous, direction des sites d'e-commerce pour dénicher les meilleures pépites d'Amazon, Cdiscount et Aliexpress !