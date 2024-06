Du 3 juin au 26 juillet 2024, ASUS vous offre une occasion en or de booster votre expérience gaming avec une offre exceptionnelle sur une large sélection de produits ROG.

Que vous soyez à la recherche d'un clavier ultra réactif, d'une souris précise au millimètre près, d'un casque audio immersif ou d'une chaise ergonomique pour des sessions de jeu interminables, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les produits ASUS éligibles à cette offre cashback.

Les produits ASUS éligibles au cashback

La liste des produits éligibles est particulièrement large. Tellement large qu’il sera difficile de tout vous lister ici avec pas moins de 5 claviers dont le ROG Falchion RX LP qui a été qualifié de "chef d'œuvre" lors du test de notre rédaction, 13 souris et tapis, 6 casques et écouteurs, 7 chaises, et 2 manettes. Vous y retrouverez notamment :

Clavier ROG Falchion RX LP

Comment profiter de l'offre ?

C'est simple, il vous suffit de suivre ces 3 étapes :

Achetez un produit ROG éligible au cashback entre le 3 juin et le 26 juillet 2024 chez un revendeur participant de l'offre ASUS(la liste est ci-dessous). Conservez votre facture et rendez-vous sur le site de la promotion entre le 17 juin et le 9 août 2024. Remplissez le formulaire de demande de cashback et téléchargez votre facture. Après vérification de votre demande, vous recevrez votre cashback directement sur votre compte bancaire.

Ne manquez pas cette occasion unique de booster votre setup gaming avec des produits ROG de pointe. Attention toutefois, vous n’aurez droit qu’à un produit éligible par catégorie, mais vous pouvez cumuler plusieurs produits de catégories différentes (jusque’à 260 €). Visitez le site de la promotion dès maintenant pour découvrir tous les produits éligibles au cashback et pour connaître les conditions de l’offre ASUS.

Voici la liste des revendeurs participants à l'offre cashback ROG en France :