Au même titre qu'un chevalier a besoin d'une épée pour aller au combat, un joueur PC, dans sa quête pour jouer dans les meilleures conditions possibles, a besoin d'une bonne carte graphique. C'est l'assurance de pouvoir accéder aux jeux les plus beaux et les plus gourmands, sans se soucier de devoir faire des concessions et de passer de trop longues minutes dans les options graphiques. Dans ce contexte, la génération de cartes Nvidia GeForce RTX 30 Series de chez ASUS est toute indiquée pour un gain de performances très net. Plus accessibles que les RTX 4000, ces cartes permettent de sublimer vos jeux sans rechigner. C'est notamment le cas avec les cartes du fabricant partenaire ASUS, bien connu pour proposer du matériel PC qualitatif très exigeant dont notamment des GPU custom très performants. Et dans cette catégorie, deux cartes graphiques sortent du lot, la ASUS DUAL GeForce RTX 3070 et la ASUS DUAL GeForce RTX 3060 Ti OC. C'est d'autant plus important qu'une flopée de jeux débarquent en 2023, dont notamment des titres qui s'annoncent particulièrement beaux comme Atomic Heart. Et c'est sans compter les pépites des années précédentes comme comme Elden Ring, Call of Duty Modern Warfare II, A Plague Tale : Requiem ou Cyberpunk 2077 qui sont à faire et à refaire.

ASUS DUAL GeForce RTX 3070 : le tranchant de l'épée

Un peu à l'image du tranchant d'une épée, la ASUS DUAL RTX 3070 est extrêmement efficace, notamment pour la définition 1440P. C'est une arme de choix pour se plonger au cœur de la bataille, même avec des jeux très gourmands. Avec son architecture NVIDIA Ampere, elle a ce qu'il faut dans le ventre pour être une excellente alliée et cela peu importe le jeu auquel vous avez envie de jouer. Avec ses nouveaux multiprocesseurs de streaming, elle permet de multiplier par deux le débit en FP32 et donc d'améliorer l’efficience énergétique pour une consommation moins importante. En ces temps d'inflation sur l'électricité, c'est un bon point. Avec ses cœurs RT de deuxième génération, on se retrouve avec un rendement multiplié par deux en comparaison de ceux de la 1ère génération, ainsi que des fonctions simultanées de ray tracing et de shading pour de meilleurs performances et rendus. Enfin, toujours sur les performances pures, les cœurs Tensor de troisième génération permettent l'usage d'algorithmes avancés d’Intelligence Artificielle tels que la technologie DLSS particulièrement salvatrice sur les jeux compatibles. Puisque cette technologie permet souvent de multiplier par deux son framerate et cela même dans les niveaux de détails très élevés.

Enfin car c'est aussi important pour les performances mais aussi pour la tranquillité de vos oreilles, la carte améliore son système de ventilations pour un meilleur refroidissement et des décibels en moins.

Voici un rapide résumé technique de la carte :

Marque : ASUS

: ASUS Chipset graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070

: NVIDIA GeForce RTX 3070 Fréquence du chipset : 1500 MHz

: 1500 MHz Fréquence boostée : 1755 MHz

: 1755 MHz Bus : PCI Express 4.0 16x

: PCI Express 4.0 16x Mémoire vidéo : 8 Go GDDR6

: 8 Go GDDR6 Interface mémoire : 256 bits

256 bits Fréquence mémoire vidéo : 14000 MHz

: 14000 MHz Processeur de flux : 5888

: 5888 Connectiques : 3 X DisplayPort Femelle et 2 X HDMI Femelle

: 3 X DisplayPort Femelle et 2 X HDMI Femelle Gabarit : 267 mm x 135 mm x 52mm

Les jeux vidéo et la ASUS DUAL GeForce RTX 3070

Cyberpunk 2077

Le 1440P est clairement ce pourquoi la carte est conçu avec un framerate qui ne descend jamais en dessous des 60 FPS en Full Utra dans cette définition. La carte s'en sort aussi très bien en 4K. De quoi voir venir pour l'année 2023 mais aussi aborder n'importe quel titre de 2022 (et antérieur) sans sourciler. Voici un tour d'horizon de ce qu'il est possible de faire sur des jeux gourmands :

CONTROL

1440p/Ultra/DX12 : 70 FPS de moyenne

70 FPS de moyenne 1080P/Ultra/DX12 : 115 FPS de moyenne

RED DEAD REDEMPTION 2

1440P/Ultra/DX12 : 75 FPS de moyenne

75 FPS de moyenne 1080P/Ultra/DX12 : 82 FPS de moyenne

METRO EXODUS

1440P/Ultra/DX12 : 69 FPS de moyenne

69 FPS de moyenne 1080P/Ultra/DX12 : 125 FPS de moyenne

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2

1440P/Ultra/DX1 2 : 120 FPS de moyenne

: 120 FPS de moyenne 1080P/Ultra/DX12 : 150 FPS de moyenne

ELDEN RING

1440P/Ultra/DX12 : 75 FPS de moyenne

75 FPS de moyenne 1080P/Ultra/DX12 : 115 FPS de moyenne

A PLAGUE TALE REQUIEM

1440P/Ultra/DX12 : 70 FPS de moyenne

: 70 FPS de moyenne 1080/ULTRA/DX12 : 105 FPS de moyenne

CYBERPUNK 2077

Au sein des jeux déjà disponibles, la ASUS DUAL RTX 3070 est aussi un excellent choix pour des mastodontes très gourmands comme Cyberpunk 2077. Véritable vitrine technologie de ces dernières années, le jeu a de quoi captiver l'attention notamment grâce à la gestion très poussée de la technologie de Ray Tracing de chez Nvidia : le RTX. En 1080P/Ultra, avec le DLSS actif ainsi que le RTX vous pouvez monter facilement au dessus des 80 FPS de framerate. En 1440P c'est un peu la même histoire grâce au DLSS, le jeu est certes très gourmand mais vous allez pouvoir très facilement arriver à faire du 60 FPS si vous voulez profiter du RTX, tout ça grâce à l'ajout salvateur du DLSS.

ATOMIC HEART

Enfin, pour les amateurs de FPS, vous allez pouvoir aussi profiter de Atomic Heart, titre particulièrement flatteur pour les yeux. Le studio conseille une RTX 1080 pour avoir l'esprit tranquille, vous êtes donc bien au dessus, vous pouvez vous lancer l'esprit serein dans l'aventure.

En résumé :

La ASUS DUAL RTX 3070 est LE choix à privilégier si vous avez envie de jouer en définition QHD (1440P) sans vous poser de question sur le long terme. Avec l'existence du DLSS de plus en plus présent dans nos jeux, vous pouvez être certain de pouvoir profiter des gros AAA à venir de l'année en cours et bien plus encore. Très clairement un très bon choix pour jouer sans se poser de questions. Choisir une carte graphique n'est pas chose aisée mais au moins ici il n'y a pas de prise de tête au progamme.

ASUS DUAL GeForce RTX 3060 Ti OC : la pointe de l'épée

Si vous souhaitez une carte plus abordable mais toujours puissante, l'autre modèle phare de chez ASUS disponible chez Cybertek est la ASUS DUAL GeForce RTX 3060 Ti OC, un GPU plus entrée de gamme qui n'en reste pas moins une très bonne carte pour faire face aux jeux les plus gourmands. Volontiers plus performante sur le 1080P, elle n'en reste pas moins aussi très confortable en définition 1440P. Comme sa grande sœur, elle possède elle aussi de nouveaux multiprocesseurs de streaming, qui permettent de multiplier par deux le débit en FP32 et donc d'améliorer l’efficience énergétique pour une consommation moins importante. Elle aussi, ses cœurs RT de deuxième génération offrent un rendement multiplié par deux en comparaison de ceux de la 1ère génération, ainsi que des fonctions simultanées de ray tracing et de shading pour de meilleurs rendus. Enfin les cœurs Tensor de troisième génération permettent l'usage d'algorithmes avancés d’Intelligence Artificielle tels que la technologie DLSS, là aussi avec la RTX 3060 c'est possible. Pour cette version spécifiquement il s'agit d'une version dite OC (pour Overclocking) c'est à dire qu'elle propose un boost d’horloge à 1710 MHz contre 1680 MHz par défaut.

Chipset graphique : NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti OC

: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti OC Fréquence du chipset : 1410 MHz

: 1410 MHz Fréquence boostée : 1740 MHz

: 1740 MHz Bus : PCI Express 4.0 16x

: PCI Express 4.0 16x Mémoire vidéo : 8 Go GDDR6

: 8 Go GDDR6 Interface mémoire : 256 bits

256 bits Fréquence mémoire vidéo : 14000 MHz

: 14000 MHz Processeur de flux : 4864

: 4864 Connectiques : 3 X DisplayPort Femelle et 2 X HDMI Femelle

: 3 X DisplayPort Femelle et 2 X HDMI Femelle Gabarit : 269 mm x 136 mm x 52mm

Les jeux vidéo et la ASUS DUAL GeForce RTX 3060 Ti OC

Atomic Heart profite aussi du DLSS et du RTX.

Contrairement à sa grande sœur qui est conçue pour le 1440P, la ASUS DUAL GeForce RTX 3060 Ti OC est un peu plus hybride. Elle est d'abord pensée pour le 1080P mais dans les faits, elle s'en sort en fait aussi très bien en 1440P. C'est une carte puissante malgré sa position entrée de gamme qui pourra largement remplir son rôle, à savoir jouer à des gros jeux sereinement dans de bonnes conditions peut importe l'une de ses deux définitions.

CONTROL

1440p/Ultra/DX12 : 64 FPS de moyenne

64 FPS de moyenne 1080P/Ultra/DX12 : 104 FPS de moyenne

RED DEAD REDEMPTION 2

1440P/Ultra/DX12 : 63 FPS de moyenne

63 FPS de moyenne 1080P/Ultra/DX12 : 75 FPS de moyenne

METRO EXODUS

1440P/Ultra/DX12 : 80 FPS de moyenne

80 FPS de moyenne 1080P/Ultra/DX12 : 92 FPS de moyenne

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2

1440P/Ultra/DX1 2/SANS DLSS : 90 FPS de moyenne

: 90 FPS de moyenne 1440P/Ultra/DX1 2/AVEC DLSS : 140 FPS de moyenne

: 140 FPS de moyenne 1080P/Ultra/DX12 / SANS DLSS : 130 FPS de moyenne

/ : 130 FPS de moyenne 1080P/Ultra/DX12/AVEC DLSS : 150 FPS de moyenne

ELDEN RING

1440P/Ultra/DX12 : 62 FPS de moyenne

62 FPS de moyenne 1080P/Ultra/DX12 : 75 FPS de moyenne

A PLAGUE TALE REQUIEM

1440P/Ultra/DX12 / : 60 FPS de moyenne

/ : 60 FPS de moyenne 1080/ULTRA/DX12/AVEC DLSS : 64 FPS de moyenne

CYBERPUNK 2077

La ASUS DUAL RTX 3060 Ti OC est comme sa grande sœur un excellent choix pour jouer à Cyberpunk 2077. Malgré son aspect très gourmand, en 1080P vous dépassez la configuration recommandée et vous pouvez jouer en ultra/RTX et DLSS actif autour des 60 FPS.

ATOMIC HEART

Le FPS Atomic Heart sera intégralement jouable peu importe votre choix de définition d'écran (hors 4K) et la RTX 3060 Ti OC fera largement le travail.

En résumé

Vous l'avez compris la ASUS DUAL RTX 3060 Ti OC est une puissante carte graphique qui est taillée pour le 1080P/Ultra en toute circonstance. De plus elle représente une bonne porte d'entrée pour le 1440P même si sa grande sœur sera évidemment plus performante dans le domaine. Elle s'en sortira toutefois avec les honneurs et devrait vous apporter une tranquillité d'esprit pendant plusieurs années. C'est un excellent compromis pour ceux qui ne veulent pas dépenser plus pour l'achat d'une ASUS DUAL RTX 3070.

Le plein de technologies, du RTX au Nvidia Reflex en passant par le DLSS

Le choix d'une carte ASUS DUAL RTX c'est aussi l'assurance d'avoir accès à plein de technologies propriétaires. La plus importante d'entre elle est évidemment le RTX, vous savez cette technologie qui a pour ambition de reproduire de manière plus réaliste les phénomènes de réflexion et de réfraction de la lumière (reflets, impact de la lumière sur les ombres). Cela permet de métamorphoser un jeu même quand celui-ci est ancien à l'image du travail réalisé récemment avec Portal.

L'autre technologie accessible c'est évidemment le DLSS (Deep Learning Super Sampling), qui grâce à l'aide de l'intelligence artificielle peut booster votre framerate sans altérer la qualité graphique de vos jeux. Disponible sur de plus en plus de titres, c'est clairement une techno d'avenir.

Enfin, vous avez aussi la possibilité d'utiliser Nvidia Reflex, une technologie (plus précisément un ensemble d'API) que les développeurs de jeux peuvent utiliser pour réduire la latence et ainsi améliorer votre expérience dans un titre. Cela prend en compte à la fois votre carte graphique mais aussi votre écran, s'il est équipé de la technologie GSync. L’objectif final est de réduire la latence système entre le processeur, la carte graphique et l’écran qui va afficher le jeu et ce n'est évidemment accessible que via une carte graphique RTX 3000 ou plus.