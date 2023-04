ASUS ROG et Acronym (marque de prêt-à-porter) viennent d'annoncer un partenariat pour proposer le PC portable ROG Flow Z13-ACRNM RMT02. L'objectif est de partir de la base d'un ROG Flow Z13, à savoir une tablette-PC gaming pour en faire un objet digne d'un film de science fiction ou du jeu Cyberpunk 2077. Il faut dire que Acronym est spécialiste dans le vêtement ultra technique, ce qui explique l'aspect futuriste de la création et du rendu général. Nous avons eu l'occasion de l'avoir entre les mains et il faut bien admettre que le rendu est très intéressant. Il dénote clairement de ce que fait ASUS habituellement même si l'ADN du constructeur est préservée.

Le ASUS Rog Flow qui a du... flow

Après le ROG Zephyrus G14-ACRNM, voici venu le temps de la seconde collaboration entre les deux marques. Notons que le le designer Phil Saunders a participé au projet et ce n'est pas n'importe qui. C'est l'homme notamment derrière le costume d'Iron Man dans le film de Disney. Il a également participé au film Star Wars épisode 9 : L'Ascension de Skywalker sur les costumes.

Un beau bébé

Avec son look atypique, le ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 propose un système de transport intégré et des poignées sécurisées facilitant son utilisation en déplacement. Sur un bureau il propose aussi un pied permettant de regarder du contenu multimédia très simplement. Très tourné sur le gaming, avec son aspect il en a aussi beaucoup dans le ventre. On notera notamment l'usage d'un processeur Intel Core i9-13900H ainsi qu’un GPU Nvidia GeForce RTX 4070 mobile, 32Go de RAM en LPDDR5 et 1To de SSD PCIe 4.0 en guise de stockage. Pour son refroidissement, il réutilise le fameux système de métal liquide et les ventilateurs arc flow du constructeur. Cerise sur le gâteau on trouve aussi le support du XG Mobile pour ceux qui ont peur de ne pas avoir assez de puissance sous le capot. Pour faire simple cela permet d'adjoindre un GPU externe pour améliorer la puissance.

Errolson Hugh est le co-fondateur d’Acronym déclare :

Le design du RMTO2 vise à proposer quelque chose de nouveau. Nous essayons de réimaginer la manière dont les utilisateurs interagissent avec le monde qui les entoure, avec leur machine, et accomplissent des tâches d’une nouvelle manière. Nous avons choisi de nous associer à Republic of Gamers parce que son approche est totalement ouverte. Ses ingénieurs étaient prêts à s’aventurer en terrain inconnu, et ils bénéficiaient du savoir-faire et des compétences nécessaires pour concrétiser ces idées.

Pas mal non ?

Un PC puissant mais onéreux

Du coté de son écran, le RMT02 propose un ROG Nebula 16:10 avec une définition de 2560×1600, une fréquence de rafraîchissement de 165Hz, une luminosité de 500 nits et un écran tactile 100% DCI-P3 avec une certification Gorilla Glass DXC pour plus de résistance. Enfin pour la connectique il a tout ce qu'il faut pour être heureux avec du Bluetooth 5.2, 1 port USB-A et 2 ports USB-C. En fait son seul problème c'est actuellement son prix puisqu'il est proposé au tarif de 3299,99 euros.