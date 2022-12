Le Ryzen 9 5900X de chez AMD est l'un des processeurs les plus puissants sur le marché. Grâce à ce produit, vous pourrez passer à la vitesse supérieure dans le gaming . Et en ce moment, il affiche une réduction de 32 % chez Amazon. Vite, profitez de cette belle promo avant sa fin !

L’un des processeurs les plus puissants pour le gaming à -32 % chez Amazon

Avoir un PC performant ne se résume pas qu'au fait de posséder une RTX dernière génération. Certes, c'est une pièce maîtresse pour une configuration gaming, mais si vous partez avec une RTX 4090 sans penser au reste, c'est se tirer une balle dans le pied.

Vous subirez surtout la peur bleue des gamers : le Bottleneck ! Ce phénomène survient quand vos composants sont en manque de cohérence entre eux, ce qui ralentit les performances que votre config peut offrir, notamment avec des FPS très faibles et des “freeze” fréquents. Une configuration bien équilibrée est, donc, la clé d’un PC puissant. Elle garantit d’excellentes performances et une configuration où aucune pièce ne ralentit l'autre.

Et pour le côté CPU, le Ryzen 9 5900x est une référence mondiale en termes de rapport qualité/prix. Et qui plus est, il est en promotion aujourd'hui chez Amazon ! Il passe de 577,64 € à 390 €, ce qui revient à une belle économie de 187,46 € !

En effet, en ce moment, l’un des plus puissants processeurs est bien le Ryzen 9 5900x de chez AMD. Il dispose de 12 cœurs et 24 Threads. Sa fréquence de base est de 3,7 GHz, mais elle peut être boostée et atteindre une performance record qui est de 4.8 GHz. Il aussi possède un total de 64 MB de cache L3 et de 6 MB de cache L2 ainsi que d'une enveloppe thermique nominale (TDP) de 105 watts.